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Naturfreibad Krombach öffnet wieder – Badespaß ab Freitag gesichert

9. Juli 202662
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(wS/kr) Kreuztal 09.07.2026 | Pünktlich zum warmen Sommerwochenende gibt es gute Nachrichten für alle Wasserratten in der Region: Das Naturfreibad Krombach kann ab Freitag, den 10. Juli 2026, wieder geöffnet werden.

Das beliebte Naturfreibad musste vorübergehend geschlossen bleiben, weil die Sichttiefe im Wasser zu gering war. In Naturfreibädern muss die Sichttiefe aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter betragen. Durch natürlich vorkommende und völlig unbedenkliche Schwebstoffe im Wasser wurde dieses Mindestmaß zeitweise unterschritten – eine Öffnung war daher nicht möglich.

Nun herrscht aber wieder klare Sicht, und dem Badespaß steht nichts mehr im Wege. Wer also am Wochenende eine Abkühlung sucht, kann sich auf einen Besuch im Naturfreibad Krombach freuen.

Foto: wirSiegen.de

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