Zum 10. Mal Gänsehaut: Das große Treffen 2026 der Gold Wing Föderation Deutschland e.V. ist im Siegerland angekommen

(wS/red) Hilchenbach – Müsen 08.07.2026 | Es ist eines dieser Bilder, das man so schnell nicht wieder vergisst: Reihe an Reihe stehen sie da, blitzsauber poliert, jedes Chromteil ein kleines Kunstwerk – und über allem weht ein buntes Meer aus Fahnen. Wir hatten das 10. Internationale Gold Wing Treffen bereits angekündigt, und heute waren wir selbst vor Ort in Müsen. Was wir dort erlebt haben, lässt sich mit Worten kaum einfangen: wirklich nette Menschen, begeisterte Gold-Wing-Fahrerinnen und -Fahrer und eine Herzlichkeit, die einen sofort mitnimmt. Und das Schönste daran – die großen Höhepunkte stehen erst noch bevor.

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Was: 10. Internationales Gold Wing Treffen der Gold Wing Föderation Deutschland e.V. (GWFD)

Wann: noch bis Samstag, 11. Juli 2026

Wo: Festgelände am Bürgerhaus Müsen, Merklinghäuser Weg 3a, 57271 Hilchenbach

Teilnehmer: 200 bis 300 Gold-Wing-Fahrerinnen und -Fahrer aus über 15 Nationen

Für Tagesgäste geöffnet: Mittwoch bis Freitag ab 10:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr

Eintritt: einmalig 10,00 Euro (ab 14 Jahre), gültig für alle Tage – als Spende für Kinderspielgeräte auf der Ginsburg

Höhepunkte: Parade der Nationen (Do), Geschicklichkeits-Challenge & Lichterfahrt (Fr), Große Ausfahrt (Sa)

Infos: gwfd-dev.de

„Hier treffen sich echte Fans!“

Wer über das Festgelände am Bürgerhaus Müsen geht, spürt es sofort: Hier sind Menschen zusammengekommen, die ihre Leidenschaft leben. Überall prangt das Wort Gold Wing – auf Jacken, auf Westen, auf Aufnähern. Männer und Frauen in Motorradkleidung, mittendrin blank geputzte Tourer, an denen mit ganz viel Liebe zum Detail gefeilt wurde. Die Kennzeichen erzählen ihre eigenen Geschichten: Über 15 Nationen sind vertreten – und trotzdem fühlt es sich an wie eine einzige große Familie.

Mittendrin sitzt eine Frau mit ihrer Gitarre und spielt live – ganz zwanglos, einfach aus Freude – und sorgt schon jetzt für genau die Stimmung, die dieses Treffen ausmacht. Bei einem frisch gezapften Krombacher und einer herzhaft braun gebratenen Bratwurst im Brötchen mit einem Klecks Senf kommen wildfremde Menschen ebenso miteinander ins Gespräch wie diejenigen, die sich schon seit Jahren kennen. Man erzählt, man lacht, man tauscht sich aus – über Touren, über Technik und über das Leben auf zwei Rädern.

Viele der Gäste bleiben gleich vor Ort: Direkt neben dem Bürgerhaus Müsen wurden Plätze zum Zelten hergerichtet, andere haben es sich in ihren Wohnmobilen und Wohnwagen gemütlich gemacht. So wird aus dem Treffen ein kleines Dorf auf Zeit – international, herzlich und voller guter Laune.

Ausgerichtet wird das Treffen von der Gold Wing Föderation Deutschland e.V. (GWFD), die die Interessen von über 12.000 Gold-Wing-Fahrerinnen und -Fahrern in Deutschland vertritt und alle zwei Jahre ein internationales Top-Treffen auf die Räder stellt. In diesem Jahr ist es bereits die zehnte Auflage – und sie macht Station mitten im Siegerland. Alle Hintergründe zum Treffen, zur Geschichte der legendären „King of the Road“ und zum Verein haben wir in unserer Ankündigung bereits zusammengefasst.

Doch das Beste kommt erst noch. In den nächsten Tagen wird es rund um Hilchenbach richtig festlich – und Zuschauerinnen und Zuschauer sind ausdrücklich eingeladen, dabei zu sein.

Donnerstag: Parade der Nationen zieht zum Marktplatz

Ein erster großer Höhepunkt steht am Donnerstag, 9. Juli, auf dem Programm. Um 16:00 Uhr setzt sich die Parade der Nationen vom Festgelände in Müsen in Bewegung und fährt bis zum Hilchenbacher Marktplatz, wo sie gegen 16:15 Uhr erwartet wird. Um 16:45 Uhr richtet der Bürgermeister beziehungsweise seine Stellvertretung ein Grußwort an die internationalen Gäste. Zuschauerinnen und Zuschauer sind ausdrücklich willkommen – ein Besuch auf dem Markt lohnt sich für dieses außergewöhnliche Bild aus Fahnen, Nationen und blank polierten Maschinen.

Freitag: Geschicklichkeits-Challenge und stimmungsvolle Lichterfahrt

Am Freitag, 10. Juli, wird es sportlich: Von 14:00 bis 16:00 Uhr zeigen die Teilnehmenden bei der Geschicklichkeits-Challenge auf dem SMS Parkplatz in Hilchenbach-Dahlbruch, wie präzise sich die schweren Tourer bewegen lassen. Gefahren wird ausschließlich von den Gold Wingern – Zuschauer sind aber herzlich willkommen.

Am Abend folgt dann ein besonderer Programmpunkt: Von 21:00 Uhr bis etwa 22:00 Uhr startet die Lichterfahrt. Wer die beleuchtete Kolonne erleben möchte, sollte sich rechtzeitig an die Strecke stellen. Die Route führt von Müsen über Kredenbach, Unglinghausen, Eckmannshausen, Herzhausen, Grund, Vormwald, Hilchenbach, Allenbach und Dahlbruch zurück nach Müsen.

Samstag: Große Ausfahrt quer durch Siegen-Wittgenstein

Zum Abschluss steht am Samstag, 11. Juli, von 10:00 bis 16:00 Uhr die Große Ausfahrt an. Auch hier gilt: Nur für Gold Winger – Zuschauer aber willkommen. Die Tour führt weit durch die Region und bietet entlang der Strecke viele Gelegenheiten, den Maschinen zuzuwinken. Die Fahrtstrecke im Überblick:

Müsen – Hilchenbach – Ruckersfeld – Lützel – Erndtebrück – Womelsdorf – Aue – Raumland – Dotzlar – Arfeld – Elsoff – Alertshausen – Diedenshausen – Bad Berleburg – Dotzlar – Sassenhausen – an Stünzel vorbei – Erndtebrück – Benfe – Eisenstraße – Lützel – Hilchenbach – Müsen.

Tagesgäste willkommen – Eintritt kommt der Ginsburg zugute

Auf dem Veranstaltungsgelände am Bürgerhaus in Hilchenbach-Müsen sind Tagesgäste an allen Tagen herzlich willkommen: Mittwoch bis Freitag ab 10:00 Uhr, am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr. Gäste ab 14 Jahren zahlen einmalig 10,00 Euro in die Spendenkasse – einmal gezahlt, gilt der Beitrag für alle Tage. Das Geld fließt in einen guten Zweck: Es kommt als Spende für Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz der Ginsburg dem Verein zur Erhaltung der Ginsburg e.V. zugute.

Die Stadt Hilchenbach ruft die Bevölkerung dazu auf, die internationalen Gäste herzlich zu empfangen und die Gastfreundschaft der Region unter Beweis zu stellen. Änderungen im Programm sind vorbehalten.

Es sind diese Momente, die ein solches Treffen ausmachen: der Stolz in den Augen der Fahrerinnen und Fahrer, das leise Klimpern der Gitarre, der Duft von Bratwurst über dem Platz und das gute Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Über 15 Nationen, unzählige Geschichten – und ein gemeinsames Herz, das für die Gold Wing schlägt. Kommen Sie vorbei, winken Sie den Maschinen zu, kommen Sie ins Gespräch. Die Gold-Wing-Familie freut sich auf jeden, der ihre Leidenschaft ein Stück weit mitfühlen möchte.

Weitere Informationen: gwfd-dev.de

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de