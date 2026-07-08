Erndtebrück: 43-Jähriger uriniert von Brücke und läuft auf Gleisen – Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

(wS/ots) Erndtebrück 08.07.2026 | Ein 43-jähriger Mann hat am Dienstag (07.07.2026) in Erndtebrück gleich mehrfach für Polizeieinsätze gesorgt und die Nacht schließlich in einer Gewahrsamszelle verbracht.

Der Mann fiel zunächst auf, weil er von einer Fußgängerbrücke urinierte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten dem alkoholisierten Mann daraufhin einen Platzverweis.

Doch damit war die Sache nicht erledigt: Gegen 15:20 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle die Meldung ein, dass eine männliche Person im Bereich der Bahnhofstraße auf den Gleisen herumlaufe und sich zudem aggressiv verhalte. Die eingesetzten Beamten konnten den Störenfried schnell ausfindig machen – es handelte sich erneut um den bereits bekannten 43-Jährigen.

Da der Mann auch den Polizisten gegenüber äußerst aggressiv auftrat und einem erneut ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Die diensthabende Bereitschaftsrichterin bestätigte die Ingewahrsamnahme, sodass der 43-Jährige seinen Rausch in der Zelle ausschlafen konnte. Weitere mögliche Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten sowie eine Gefährdung des Mannes wurden dadurch verhindert.