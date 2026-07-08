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Motorradunfall bei Olpe-Rhode: Wilnsdorferin kommt in Linkskurve von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

8. Juli 2026806
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(wS/ots) Olpe – Wilnsdorf 08.07.2026 | Eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Wilnsdorf ist am Montagabend (7. Juli) bei einem Unfall auf der Rhoder Hauptstraße schwer verletzt worden. Die junge Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden.

Wie die Kreispolizeibehörde Olpe mitteilte, war die 19-Jährige gegen 20:40 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Rhoder Hauptstraße von Olpe-Sondern in Fahrtrichtung Olpe-Rhode unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen. Dort kam die Wilnsdorferin zu Fall und verletzte sich schwer.

Die Motorradfahrerin wurde mittels eines Rettungshubschraubers einer Fachklinik zugeführt. Eine Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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