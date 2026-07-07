Projektwoche zum Anfassen: Realschule Am Oberen Schloss (ROS) öffnet am Samstag ihre Türen

(wS/vs) Siegen 07.07.2026 | Die Realschule Am Oberen Schloss in Siegen lädt am Samstag, 11. Juli, von 11 bis 14 Uhr zu ihrem Schulfest ein. Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse der vorangegangenen Projektwoche, die unter dem Motto „Miteinander – Füreinander – Durcheinander“ steht. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre vielfältigen Projekte und laden Besucherinnen und Besucher zum Entdecken, Mitmachen und Ausprobieren ein.

Bereits am Eingang werden die Gäste von einem farbenfrohen Willkommensgruß empfangen: Mit bunter Straßenkreide haben die Schülerinnen und Schüler ein großes „Herzlich Willkommen an der ROS“ auf das Pflaster gemalt – verziert mit Herzen und einer Sonne.

Das Angebot an Projekten ist breit gefächert. Unter dem Titel „Bühne frei für Vielfalt“ gibt es Aufführungen zu erleben, beim Projekt „Gib Stress keine Chance“ dreht sich alles um das Thema Stressbewältigung und bei „Fäden verbinden – String Art erleben“ können die Gäste eine kreative Kunstform kennenlernen. Darüber hinaus erwarten die Besucherinnen und Besucher verschiedene Mitmachaktionen – darunter auch ein Augmented-Reality-Erlebnis.

Die Kreativität der Schülerinnen und Schüler zeigt sich auch in den Produkten, die während der Projektwoche entstanden sind und beim Schulfest erworben werden können. So wurden beispielsweise aus Wachsresten bunte Kerzen in unterschiedlichsten Formen und Farben gegossen – von farbenfrohen Kerzen im Glas bis hin zu kreativ geformten Figuren. Im technischen Bereich haben die Schülerinnen und Schüler unter anderem kleine Fahrzeuge aus Plastikflaschen gebaut, die mit Batteriemotor und Rädern ausgestattet und individuell mit Stickern, Pompons und Schleifen verziert wurden.

Auch für das leibliche Wohl ist beim Schulfest bestens gesorgt.

Fotos: Realschule Am Oberen Schloss