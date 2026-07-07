Wanderung für Senioren in Müsen: Tour entlang des Jesus Weges mit Besuch im Stahlberg Erbstollen

(wS/hi) Hilchenbach 07.07.2026 | Die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach lädt gemeinsam mit der Bürgerstiftung Hilchenbach am Samstag, 11. Juli, zu einer gemütlichen Wanderung in Müsen ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des „Aktivprogramms 60+“ statt und richtet sich an Seniorinnen und Senioren. „Gemeinsam möchten wir Gemeinschaft stärken und Einsamkeit entgegenwirken“, so die Organisatoren.

Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Parkplatz Freibad Müsen, Werbelsbrunnen 4a. Von dort aus startet die Gruppe mit dem Hilchenbacher Wanderführer Rüdiger Fuhr die rund sieben Kilometer lange Tour entlang des Jesus Weges.

Ein besonderes Highlight wartet unterwegs auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Die Wandergruppe besichtigt das Besucherbergwerk „Stahlberg Erbstollen“ und besucht das Stahlbergmuseum. Den gemütlichen Ausklang findet der Tag anschließend in der SGV Hütte Müsen, wo die Bürgerstiftung Hilchenbach zum geselligen Grillen einlädt.

Wer an der Wanderung teilnehmen möchte, kann sich bei Patricia Vanderlinden von der Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach unter der Telefonnummer 02733-288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de anmelden.