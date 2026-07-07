Erstes Teilbauwerk der Talbrücke Ottfingen wird am 19. Juli gesprengt

(wS/au) Wenden – Ottfingen 07.07.2026 | Es ist die erste Talbrücke im Kreis Olpe, die die Autobahn Westfalen im Zuge der Brückenmodernisierungen an der A45 neu baut. Anfang des Jahres starteten die Vorbereitungen, nun wird das erste Teilbauwerk der Talbrücke Ottfingen gesprengt. Am 19. Juli – früh morgens um 8 Uhr – heißt es dann: „Drei, zwei, eins – Zündung“ und der Betonkoloss wird 30 Meter tief senkrecht nach unten stürzen.

Seit ein paar Wochen laufen die Vorbereitungen für die Sprengung auf Hochtouren. Täglich wurden mehrere Lkw-Ladungen Erde unter der Brücke abgeladen – am Ende werden es 5.700 Kubikmeter sein, die sich zum so genannten Fallbett auftürmen und die Brücke sanft landen lassen. Die Brücke wurde in den letzten Wochen außerdem „geleichtert“. Das bedeutet, überflüssiger Ballast wie Schutzplanken, Geländer oder die Kappen wurden entfernt. Auch die Asphaltschicht wurde abgetragen. Seit der ersten Juniwoche sind Sprengmeister Stefan Gräßle und sein Team unter der Talbrücke aktiv. Insgesamt bohren sie 530 Löcher und platzieren 160 Kilogramm Sprengstoff sowie 900 Meter Zündschnüre.

Live-Stream auf dem Autobahn-YouTube-Kanal

Am Sprengtag selbst gibt es einen Ablaufplan, der minutiös eingehalten werden muss. Um 7.40 Uhr ertönt das erste Sprengsignal – ein langer Fanfarenton, der die Sprengung offiziell einleitet. Um 7.45 Uhr folgt das zweite Sprengsignal in Form von zwei kurzen Fanfarentönen. Diese bedeuten: „Absperrung gesichert“. Kurz bevor es dann um 8 Uhr wirklich kracht, wird das zweite Sprengsignal noch einmal wiederholt und es gibt es um 7:59 Uhr einen lauten Knall, der dem Schutz der Vögel dient. Sie werden durch diese sogenannte Vergrämungssprengung aufgescheucht und fliegen weg.

Die Sprengung wird nicht nur von allen Beteiligten mit Spannung erwartet. Schaulustige werden die Sprengung jedoch nur aus weiter Ferne verfolgen können. Rund um die Brücke ist in einem Radius von 300 Metern eine Sicherheitszone eingerichtet. 40 Absperrposten der THW-Ortsvereine sorgen dafür, dass niemand unbefugt diese Absperrzone betritt. Aufgrund der Topografie gibt es keinen Standort, an dem man die Brücke komplett fallen sehen könnte. Die Wirtschaftswege rund um die Brücke sind gesichert, die Einfahrt mit einem Pkw ist nicht möglich. Auch Parkplätze gibt es keine.

Damit jedoch alle Interessierten und Bürger den spannenden Moment der Sprengung nicht verpassen, bietet die Autobahn Westfalen einen Live-Stream an. Ab 7:30 Uhr ist die Sprengung live auf dem YouTube-Kanal der Autobahn GmbH zu verfolgen (https://youtube.com/live/GSqkVNAhQUI). Außerdem gibt es den ganzen Vormittag aktuelle Bilder und Videos auf dem Instagram- und Facebook-Account.

Vollsperrung der A45 zwischen Freudenberg und Olpe-Süd

Die A45 ist am 19. Juli zwischen den Anschlussstellen Freudenberg und Olpe-Süd in beiden Fahrtrichtungen von 6 bis etwa 13 Uhr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. „Wir wissen, dass der 19. Juli auf das erste Ferienwochenende fällt und bestimmt viele Menschen in den Urlaub starten. Die Sprengung findet deshalb so früh wie möglich statt, so dass hoffentlich mittags der Verkehr fließen kann“, erklärt der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung, Önder Sahin.

Hintergrundinformationen:

Talbrücke Ottfingen

Bestand:

Baujahr 1971 (Fertigstellung); Länge: 235,00m; Breite: 30,03m; Höhe: 30,20m; 6 Pfeilerachsen je 4 Stützen = 24 Stützen

Neubau:

Baubeginn Ende 2025; Länge: 235,00m; Breite: 37,55m; Höhe: 30,20; 4 Pfeilerachsen je 2 Pfeiler = 8 Pfeiler

Fotos: Die Autobahn GmbH des Bundes