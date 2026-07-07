Wegen Versammlungen: Hilchenbacher Dammstraße ab Samstagmorgen dicht

(wS/hi) Hilchenbach 07.07.2026 | Wegen mehrerer angemeldeter Versammlungen wird die Dammstraße in der Hilchenbacher Stadtmitte am Samstag, 11. Juli, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Wie die Stadt Hilchenbach mitteilt, sind auch die öffentlichen Parkflächen in der Dammstraße betroffen.

Die Sperrung beginnt am Samstag um 7:00 Uhr und endet am Sonntag, 12. Juli, um 7:00 Uhr. In dieser Zeit darf die Straße weder befahren noch dort geparkt werden. Anwohnerinnen und Anwohner, die bereits von der Ordnungsbehörde informiert wurden, sollten ihre Fahrzeuge rechtzeitig vor Beginn der Sperrung außerhalb des betroffenen Bereichs abstellen, sofern sie im genannten Zeitraum benötigt werden.

Die Sperrungen sind notwendig, da im Hilchenbacher Stadtkern rund um die Dammstraße Versammlungen stattfinden. Begleitet wird die Maßnahme sowohl durch Kräfte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein als auch durch die Ordnungsbehörde der Stadt Hilchenbach.

Die Stadt Hilchenbach bittet die Bevölkerung um Verständnis für die mit den Versammlungen einhergehenden Beeinträchtigungen.

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