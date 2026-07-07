Abiturzeugnisse auf der Freilichtbühne: Esther-Bejarano-Gesamtschule feiert Jahrgang 2026 in Freudenberg

(wS/ebg) Freudenberg 07.07.2026 | Die Esther-Bejarano-Gesamtschule hat am Freitag, 3. Juli, ihren Abiturjahrgang 2026 in einer außergewöhnlichen Atmosphäre verabschiedet. Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler erhielten auf der Freilichtbühne Freudenberg ihre Abiturzeugnisse. Die Bühne, die derzeit als Kulisse für die Inszenierungen „Nimmerland – Die Suche nach Peter Pan“ und „Störtebecker – Im Auftrag der Hanse“ dient, verlieh der Abschlussfeier einen ganz besonderen Rahmen und machte den Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Absolventinnen und Absolventen, ihre Familien sowie die Lehrkräfte.

Mit einem augenzwinkernden Einstieg eröffneten die Moderatorinnen Lina Güldenring und Jolina Euteneuer die Feier: Sie fragten die Künstliche Intelligenz ChatGPT, wie eine perfekte Abiturzeugnisvergabe aussehen sollte. Die Antworten sorgten für zahlreiche Lacher im Publikum und griffen zugleich ein Thema auf, das den Jahrgang während seiner gesamten Qualifikationsphase begleitet hatte.

Schulleiter Reto Stein griff in seiner Ansprache die Veränderungen einer immer schneller werdenden Welt auf. Mit Bezug auf die Theaterstücke „Nimmerland“ und „Störtebecker“ ermutigte er die Absolventinnen und Absolventen, neue Wege zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und Demokratie aktiv mitzugestalten. Dabei erinnerte er an die Werte der Namensgeberin der Schule, Esther Bejarano, und dankte den Eltern für ihre Unterstützung.

Auch Bürgermeisterin Nicole Reschke überbrachte die Glückwünsche der Stadt Freudenberg. In ihrer Ansprache erinnerte sie daran, dass jede und jeder den eigenen Weg durch die Schulzeit gefunden habe – ob mit Gelassenheit oder mit manchen Sorgen. Entscheidend sei, dass alle nun ihr Ziel erreicht hätten und mit Zuversicht in den nächsten Lebensabschnitt starten könnten.

Für den musikalischen Rahmen sorgte die EF-Schülerin Piri Muhl, die mit ihrer Interpretation der Lieder „Valerie“ und „When we were young“ für stimmungsvolle Momente sorgte und dafür viel Applaus erhielt.

Im Namen ihres Jahrgangs blickte Stufensprecherin Arzu Kilic auf die gemeinsame Oberstufenzeit zurück. Sie erinnerte an Theaterstücke und den Filmdreh im Literaturunterricht sowie daran, wie weit entfernt das Abitur zu Beginn noch schien – und wie schnell die Zeit dann doch vergangen sei.

Oberstufenkoordinator Martin Link erinnerte an zahlreiche gemeinsame Erlebnisse, insbesondere an die Stufenfahrt nach Italien. Dabei erzählte er von der Rückreise, bei der der Bus den Gotthardtunnel noch vor dessen Sperrung um 20 Uhr erreichen musste. In dieser Situation habe der gesamte Jahrgang bewiesen, dass auf ihn Verlass sei. Alle hätten gemeinsam an einem Strang gezogen und gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt sei. Link dankte dem Kollegium für die Begleitung des Jahrgangs und den Eltern, für die die vergangenen zwei Jahre manchmal einem „emotionalen Gotthardtunnel“ geglichen hätten. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Welt Menschen brauche, die auch unter Zeitdruck ruhig bleiben und gemeinsam funktionieren könnten.

Stufenleiterin Melanie Hoffmann erinnerte an die vielen kleinen Momente, die den Schulalltag geprägt haben. Besonders hob sie den stets liebevoll gestalteten Stufenraum hervor, der mit Lichterketten und Dekoration zu einem Ort der Gemeinschaft geworden war.

Schließlich kam es zur Vergabe der Ehrungen durch den Förderverein und die Schule. Als beste Absolventinnen und Absolventen wurden Lina Güldenring, Arzu Kilic und Leon Klöckner ausgezeichnet. Lina Güldenring erhielt zudem einen Sonderpreis im Fach Philosophie für beste Leistungen. Für ihren besonderen Einsatz in der Schulgemeinschaft wurden Maithe Saintima, Mia Bathe und Maximilian Boehme geehrt. Außerdem wurden Sina Hekter, Lina Güldenring, Maithe Saintima, Paul Werner und Ole Ohrndorf für ihr langjähriges Engagement in der Schulband „Endless Cure“ ausgezeichnet.

Den Höhepunkt des Nachmittags bildete die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse. Unter großem Applaus nahmen die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse entgegen und ließen diesen besonderen Moment bei den traditionellen Abschlussfotos gemeinsam mit ihren Familien und Lehrkräften festhalten.

Den Ausklang fand der Tag beim gemeinsamen Abiball in Hünsborn. Dort trat die Schulband „Endless Cure“, die den Jahrgang in den vergangenen Jahren musikalisch begleitet hatte, ein vorerst letztes Mal gemeinsam auf und setzte damit einen stimmungsvollen Schlusspunkt unter die gemeinsame Schulzeit. Für einen besonderen Moment sorgte dabei der ehemalige Kollege Julian Puchelt, der die Schulband in der Vergangenheit entscheidend mitgeprägt hatte und zum Abschluss gemeinsam mit der Band auf der Bühne stand.

Fotos: Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg

