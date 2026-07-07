Sommerfest der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach am 1. und 2. August – Rabenwerfen, Musik und Kinderprogramm

(wS/sg) Hilchenbach 07.07.2026 | Die Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach lädt am Samstag, 1. August, und Sonntag, 2. August 2026, zu ihrem traditionellen Sommerfest ein. An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

wirSiegen kompakt:

Was: Sommerfest der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach

Wann: Samstag, 1. August 2026, ab 15.00 Uhr / Sonntag, 2. August 2026, ab 11.00 Uhr

Eintritt: frei

Am Samstag geht es um 15.00 Uhr los. Um 15.30 Uhr steht das 41. Traditionelle Rabenwerfen auf dem Programm – ein fester Bestandteil des Sommerfestes mit langer Tradition. Teilnehmen können alle ab 14 Jahren. Auf den Sieger wartet ein 30-Liter-Fass Krombacher Pils. Im Anschluss an den Wettbewerb wird der Rabenkönig feierlich gekrönt. Am Abend sorgt ab 19.00 Uhr DJ Markus für den musikalischen Rahmen.

Der Sonntag beginnt um 11.00 Uhr mit einem Musikalischen Frühschoppen. Ab 12.30 Uhr wird Erbsensuppe „Siedlerfrauen-Art“ serviert. Am Nachmittag gehört das Fest dann den jüngsten Gästen: Ab 14.00 Uhr startet der Kindernachmittag mit Hüpfburg und Kinderschminken. Um 15.00 Uhr findet das Rabenwerfen für Kinder bis 13 Jahre statt. Dazu gibt es Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen, bevor das Sommerfest in gemütlicher Runde ausklingt.