Sommerfest der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach am 1. und 2. August – Rabenwerfen, Musik und Kinderprogramm

(wS/sg) Hilchenbach 07.07.2026 | Die Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach lädt am Samstag, 1. August, und Sonntag, 2. August 2026, zu ihrem traditionellen Sommerfest ein. An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.
wirSiegen kompakt:
Was: Sommerfest der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach
Wann: Samstag, 1. August 2026, ab 15.00 Uhr / Sonntag, 2. August 2026, ab 11.00 Uhr
Eintritt: frei
Am Samstag geht es um 15.00 Uhr los. Um 15.30 Uhr steht das 41. Traditionelle Rabenwerfen auf dem Programm – ein fester Bestandteil des Sommerfestes mit langer Tradition. Teilnehmen können alle ab 14 Jahren. Auf den Sieger wartet ein 30-Liter-Fass Krombacher Pils. Im Anschluss an den Wettbewerb wird der Rabenkönig feierlich gekrönt. Am Abend sorgt ab 19.00 Uhr DJ Markus für den musikalischen Rahmen.
Der Sonntag beginnt um 11.00 Uhr mit einem Musikalischen Frühschoppen. Ab 12.30 Uhr wird Erbsensuppe „Siedlerfrauen-Art“ serviert. Am Nachmittag gehört das Fest dann den jüngsten Gästen: Ab 14.00 Uhr startet der Kindernachmittag mit Hüpfburg und Kinderschminken. Um 15.00 Uhr findet das Rabenwerfen für Kinder bis 13 Jahre statt. Dazu gibt es Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen, bevor das Sommerfest in gemütlicher Runde ausklingt.
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙