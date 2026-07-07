„So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben“ – André Feuerstein ist neuer Geschäftsführer des Siegerlandflughafens

(wS/si) Siegen 07.07.2026 | Der Siegerlandflughafen hat einen neuen Geschäftsführer: André Feuerstein hat zum 1. Juli seine Tätigkeit aufgenommen und wurde an seinem ersten Arbeitstag von Landrat Andreas Müller offiziell begrüßt. Der Landrat ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Siegerland Flughafen GmbH.

Der 45-Jährige bringt umfangreiche Erfahrungen aus Wirtschaftsförderung, Netzwerkarbeit und Verwaltungsmanagement mit – und kehrt gleichzeitig in eine Region zurück, die ihm bestens vertraut ist. Denn für Feuerstein ist die neue Aufgabe auch ein persönliches Heimkommen: Der verheiratete Familienvater von zwei Kindern lebt in Siegen und war bereits früher im Kreis Siegen-Wittgenstein tätig, unter anderem bei der Gründer- und Existenzinitiative Startpunkt57. Zuletzt verantwortete er als Fachdienstleiter Kreisentwicklung beim Märkischen Kreis zahlreiche Themen rund um regionale Entwicklung, Innovation und Unternehmensnetzwerke. Der gelernte Bankkaufmann studierte Betriebswirtschaft und sammelte in seiner beruflichen Laufbahn Erfahrungen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Verwaltung und strategischer Entwicklung.

Landrat Andreas Müller betonte bei der Begrüßung, Feuerstein sei in der Region kein Unbekannter. Er kenne die Unternehmen, die Menschen und die Strukturen vor Ort. Gerade seine Erfahrungen im Aufbau und in der Pflege von Netzwerken seien für die neue Aufgabe unverzichtbar. Der Siegerlandflughafen sei ein bedeutender Standortfaktor für die Region mit zahlreichen Arbeitsplätzen und Unternehmen, die dort Wertschöpfung betreiben. Er freue sich, dass mit Feuerstein ein Geschäftsführer gewonnen werden konnte, der Kompetenz, Erfahrung und regionale Verbundenheit mitbringe.

Für André Feuerstein selbst war die Entscheidung für den Wechsel nach eigenen Worten schnell klar. Die Chance, den Siegerlandflughafen mitzugestalten, habe er nicht verstreichen lassen wollen. So eine Möglichkeit bekomme man vielleicht nur einmal im Leben. Er freue sich riesig auf die spannenden Aufgaben und auf die Zusammenarbeit mit dem rund 20-köpfigen Team.

Eine besondere Verbindung zum Thema Fliegen bringt der neue Geschäftsführer ebenfalls mit. Technik und Luftfahrt haben ihn nach eigener Aussage schon immer begeistert. Den Siegerlandflughafen kennt er dabei nicht nur aus beruflicher Perspektive – er war bereits selbst Passagier. Ein Freund habe ihn vor einigen Jahren von dort aus nach Wangerooge geflogen. Das sei ein besonderes Erlebnis gewesen. Und schon bei seiner ersten Aufsichtsratssitzung sei direkt neben dem Sitzungsraum ein Hubschrauber gelandet. Da merke man sofort: Das sei kein gewöhnlicher Arbeitsplatz, hier passiere etwas – und genau das mache die Aufgabe so spannend.

Mit dem Start als Geschäftsführer übernimmt André Feuerstein die Verantwortung für einen besonderen Standort mit großer Bedeutung für die gesamte Region.

Landrat Andreas Müller (r.) wünscht dem neuen Geschäftsführer des Siegerlandflughafens, André Feuerstein, beim Antrittsbesuch im Siegener Kreishaus alles Gute für die kommenden Aufgaben. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein