Feuerwehr, Polizei, THW und Co.: Erste Wendener Blaulichtmeile wurde zum großen Publikumserfolg

(wS/red/ots) Wenden 06.07.2026 | Was in den vergangenen Wochen und Monaten von zahlreichen Blaulichtorganisationen und blaulichtnahen Einrichtungen gemeinsam vorbereitet worden war, entwickelte sich am vergangenen Samstag zu einem großen Erfolg: Die 1. Wendener Blaulichtmeile auf dem Kirmesgelände in Wenden zog bei bestem Sommerwetter mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher an. „Wir hatten auf einen guten Zuspruch aus der Bevölkerung gehofft. Dass am Ende des Tages mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher gekommen sind, hat uns umso mehr gefreut“, sagte Joachim Hochstein, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wenden und Hauptorganisator der Veranstaltung.

Um 11 Uhr eröffnete Bürgermeister Bernd Clemens als Schirmherr die Premiere offiziell. An seiner Seite standen der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Hengstebeck sowie Feuerwehrchef Joachim Hochstein. In seiner Ansprache betonte Bürgermeister Clemens, wie wichtig die einzelnen Organisationen im Ernstfall sind, und bedankte sich bei den überwiegend ehrenamtlichen, aber auch hauptamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Im Anschluss an die Eröffnung machten sich Clemens, Hochstein und Hengstebeck gemeinsam auf den Weg über die Blaulichtmeile, um die verschiedenen Stationen zu besuchen.

Zahlreiche Blaulichtorganisationen und blaulichtnahe Einrichtungen präsentierten sich auf dem Gelände mit Informationsständen, Mitmachaktionen und Fahrzeugen. Vom ABC-Zug Bigge über das Deutsche Rote Kreuz bis hin zum Zivilschutz gab es viel zu sehen, zu erfahren und aktiv auszuprobieren. Die Besucherinnen und Besucher konnten viele Einsatzfahrzeuge nicht nur von außen, sondern auch von innen besichtigen und verschiedenes Material selbst ausprobieren. Die große Fahrzeugausstellung mit den leuchtend roten Löschfahrzeugen verschiedener Wehren war dabei ein Blickfang auf dem weitläufigen Gelände.

Besonders beliebt waren die zahlreichen Mitmachangebote, die sich an alle Altersgruppen richteten. Beim Malteser Hilfsdienst und beim Rettungsdienst des Kreises Olpe konnten Teilnehmende in einer Reanimationschallenge testen, wie effektiv ihre Herz-Lungen-Wiederbelebung ist – Kinder und Erwachsene übten dabei an Reanimationspuppen die lebensrettenden Handgriffe. Das Deutsche Rote Kreuz hatte seine vor allem bei Kindern beliebte Teddyklinik aufgebaut. Das Technische Hilfswerk bot einen Baggerführerschein an, bei dem kleine, knifflige Aufgaben mit einem echten Bagger zu lösen waren – unter anderem mussten Pylonen mit dem Greifer eines Atlas-Baggers präzise gestapelt werden. Die Feuerwehr Drolshagen präsentierte ihr Einsatzboot mit Mercury-Außenbordmotor in einem eigens aufgebauten Pool, in dem Kinder das Boot aus nächster Nähe erleben konnten.

Auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher kamen voll auf ihre Kosten: Bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden konnten sie Zielübungen an einem Übungshaus ausprobieren – die jungen Nachwuchskräfte in orangefarbener Einsatzkleidung löschten dabei unter den Augen der Zuschauer ein brennendes Miniaturhaus mit echtem Löschwasser. Mutige konnten mit der Drehleiter der Feuerwehr Wenden in die Höhe fahren und sich einen Blick über das gesamte Veranstaltungsgelände und die Umgebung gönnen. In einer Hüpfburg, die einem Clinomobil nachempfunden war, konnten sich die Kinder austoben, während die Eltern bei Kaffee und Kuchen oder Currywurst mit Pommes an den Biertischgarnituren vor der Bühne das gute Wetter genossen.

Zu den weiteren Höhepunkten der 1. Wendener Blaulichtmeile gehörten die geplanten Vorführungen, die für staunende Gesichter sorgten. Die Kreispolizeibehörde Olpe zeigte mit einem Hundeführer, wie ein Polizeihund bei einem Zugriff eingesetzt wird. Vor den Augen der zahlreichen Zuschauer – darunter viele Familien mit Kindern, die hinter der rot-weißen Absperrung standen – stellte der Belgische Schäferhund sein Können bei einer simulierten Festnahme unter Beweis und demonstrierte, wie ein neuer Polizeihund auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet wird.

Das Technische Hilfswerk demonstrierte bei einer Abseilübung, wie Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Suchhund arbeiten. Dabei seilte sich ein THW-Helfer an einem Gerüst ab – mit einem Suchhund im Geschirr, der für die Rettungsarbeit in schwierigem Gelände ausgebildet ist.

Auch musikalisch wurde einiges geboten: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wenden und sein Nachwuchsorchester gaben auf der großen Bühne auf dem Kirmesgelände ein Konzert und lieferten eine Kostprobe ihres Könnens.

Zum krönenden Abschluss des Tages stellten aktive Einsatzkräfte der Feuerwehr Wenden und des Rettungsdienstes Kreis Olpe ihr Können bei einer großen Schauübung unter Beweis. Dabei galt es, zwei Personen aus einem verunfallten Fahrzeug zu retten. Die Einsatzkräfte in voller Schutzausrüstung setzten hydraulisches Rettungsgerät ein, um die Türen und das Dach des Unfallwagens zu öffnen und die eingeklemmten Personen patientengerecht zu befreien. Die Zuschauer verfolgten die eindrucksvolle Übung aus nächster Nähe und bekamen so einen realistischen Eindruck davon, wie Feuerwehr und Rettungsdienst im Ernstfall zusammenarbeiten.

An der 1. Wendener Blaulichtmeile waren zahlreiche Organisationen beteiligt: die Freiwillige Feuerwehr Wenden mit ihrem Musikzug, die Freiwilligen Feuerwehren Olpe und Drolshagen, die Polizei der Kreispolizeibehörde Olpe und die Bundespolizei, der Rettungsdienst des Kreises Olpe, das Deutsche Rote Kreuz OV Wenden, der Malteser Hilfsdienst, der Zivil- und Katastrophenschutz, die Bundeswehr, die DLRG Oberhundem, Welschen-Ennest, Attendorn und der Landesverband NRW, das Technische Hilfswerk Olpe, die Berufsfeuerwehr Siegen, die Notfallseelsorge Kreis Olpe, die Universität Siegen sowie das Hochwasser Kompetenz Centrum.

Neben all den Aktionen und Vorführungen gab es zahlreiche Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über die Aufgaben und die Arbeit der verschiedenen Organisationen und Vereine zu informieren. Am Ende des Tages zog Hauptorganisator Joachim Hochstein ein sehr positives Fazit: „Gutes Wetter, gute Stimmung, gute Gespräche und zufriedene Besucher.“

Fotos: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden