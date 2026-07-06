Weltmeister zu Gast in Siegen: Internationaler Karate-Lehrgang begeistert Sportler aus fünf Ländern

(wS/ep) Siegen 06.07.2026 | Die neue Giersberghalle der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule wurde am 4. und 5. Juli zum absoluten Treffpunkt der internationalen Karate-Szene. Der Verein Bushido Siegen hatte mit dem mehrfachen Karate-Weltmeister Toshihito Kokubun einen der weltweit renommiertesten Kumite-Spezialisten für einen zweitägigen Lehrgang in die Krönchenstadt gelotst. Die seltene Gelegenheit, mit einem Champion dieses Formats zu trainieren, zog Sportler weit über die Grenzen Südwestfalens hinaus an.

Große Resonanz über Landesgrenzen hinaus Neben zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet reisten Karateka aus Luxemburg, Belgien, der Schweiz und sogar aus England an. Die beeindruckende Resonanz aus insgesamt fünf Ländern unterstrich den hohen Stellenwert der Veranstaltung sowie die Anerkennung, die der japanische Ausnahme-Karateka in der weltweiten Kampfsportszene genießt.

Toshihito Kokubun, der auf eine außergewöhnliche Wettkampfkarriere zurückblickt, gab sein Wissen in Siegen auf eine sehr nahbare Weise weiter. Die Lehrgangsteilnehmer zeigten sich besonders von seiner ruhigen, sympathischen und verständlichen Art beeindruckt, mit der er selbst komplexe Kampftechniken vermittelte.

Das Konzept des „Masakai“ im Fokus Im Mittelpunkt der intensiven Trainingseinheiten standen die essenziellen Säulen des erfolgreichen Kumite (Freikampf): das richtige Distanzgefühl, das perfekte Timing und die schnelle Entscheidung im entscheidenden Moment.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem von Kokubun erläuterten Konzept des „Masakai“. Darunter versteht der Weltmeister die individuelle Linie beziehungsweise den optimalen Abstand zum Gegner, aus dem eine Technik noch vollkommen wirkungsvoll und gleichzeitig kontrolliert ausgeführt werden kann. Da jeder Karateka seinen eigenen „Masakai“ besitzt, wurde dieser in gezielten Partnerübungen auf der Matte entwickelt und verfeinert. Der Japaner demonstrierte den Teilnehmern eindrucksvoll, wie ein präzises Timing darüber entscheidet, ob ein Angriff oder ein Block letztlich zum Erfolg führt.

Wertvolle Impulse für alle Leistungsstufen Ob ambitionierter Wettkämpfer oder Breitensportler – durch die lockere und zugleich hochprofessionelle Herangehensweise des Meisters konnte jeder Teilnehmer wertvolle Impulse für das eigene Karate mit nach Hause nehmen. Trotz seiner riesigen Erfolge trat Kokubun bescheiden sowie offen auf und sorgte das gesamte Wochenende über für eine extrem motivierende Trainingsatmosphäre.

Am Ende der zwei intensiven Tage zog auch der gastgebende Verein Bushido Siegen ein durchweg positives Fazit. Der internationale Zuspruch und das hervorragende Feedback bestätigten einmal mehr, dass der Siegener Verein weit über die Region hinaus als erstklassiger Gastgeber für hochwertige Karate-Veranstaltungen geschätzt wird. Nach zwei lehrreichen Tagen traten die Sportler mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise an – eng verbunden mit dem Wunsch, Toshihito Kokubun schon bald wieder in Siegen begrüßen zu dürfen.

Fotos: Bushido Siegen e.V.