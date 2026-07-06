Ehrenamt im Kreis digitalisiert: Landes-Förderprogramm komplett ausgeschöpft – 1.000 Euro für die Rudersdorfer Kulturschmiede

(wS/si) Siegen – Wilnsdorf 06.07.2026 | Das Landes-Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ stößt im Kreis Siegen-Wittgenstein auf riesige Resonanz. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind die zur Verfügung stehenden Fördermittel für dieses Jahr bereits vollständig ausgeschöpft. Insgesamt 29 Vereine und Organisationen aus der Region konnten sich über eine Finanzspritze von jeweils 1.000 Euro für ihre Projekte freuen. Damit ist der Topf lange vor dem eigentlichen Stichtag am 1. November 2026 leer.

Fokus auf künstliche Intelligenz und Digitalisierung In der aktuellen Förderperiode liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf Projekten, die den Vereinen durch den gezielten Einsatz von Digitalisierung oder künstlicher Intelligenz (KI) zugutekommen. Insgesamt stellte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen dem Kreis Siegen-Wittgenstein hierfür basierend auf der Einwohnerzahl ein Budget von 29.000 Euro zur Verfügung.

„Ich bin stolz auf das vielfältige Engagement der Vereine in unserem Kreis“, erklärt Landrat Andreas Müller. „Das Förderprogramm unterstützt sie dabei, die Chancen der Digitalisierung für ihre Vereinsarbeit zu nutzen und stärkt zugleich das Ehrenamt in unserer Region.“

Rudersdorfer Kulturschmiede setzt auf KI-Plattform Zu den glücklichen Zuwendungsempfängern gehört auch die Rudersdorfer Kulturschmiede aus Wilnsdorf. Der im Jahr 2024 gegründete Verein engagiert sich intensiv für lokale Naturprojekte wie Baucamps, Nistkastenbau, Dorfsäuberungen und Lagerfeuerabende. Um die Abläufe für die mittlerweile 162 Mitglieder moderner, schneller und effizienter zu gestalten, investiert der Verein die Fördersumme in eine neue, vereinsinterne und KI-gestützte Plattform.

Mit dieser neuen Vereinssoftware sollen Dokumente, Mitgliederteilnahmen und der Newsletter künftig rein digital verwaltet werden. „Mit der Vereinssoftware soll die Rudersdorfer Kulturschmiede gut und praktisch geführt werden“, betont der 1. Vorsitzende Sebastian Heitze mit Blick auf eine beschleunigte Beantwortung von Mitgliederanfragen.

Ein Kernstück des Projekts ist zudem die Inventarverwaltung. Mithilfe von KI sollen neue Artikel unkompliziert integriert und Leihprozesse – etwa an befreundete Vereine – einfach und transparent nachvollziehbar dokumentiert werden. Schriftführer und Projektverantwortlicher Thorsten Günther ergänzt: „Die Kombination aus KI und No-Code-Lösungen gibt uns ein gutes Werkzeug an die Hand, um unsere vereinseigene Arbeit gezielt an Prozesse anzupassen. Bei Anpassungserfordernissen können wir ohne lange und kostenintensive Entwicklungszeiten zeitnah reagieren.“

Hintergrund des Programms und Ausblick Das Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ wurde von der NRW-Landesregierung im Jahr 2021 ins Leben gerufen, um das Ehrenamt landesweit spürbar zu entlasten. Jedes Jahr werden seither bis zu 2.000 Initiativen zu jährlich wechselnden Schwerpunktthemen bezuschusst.

Gute Nachrichten für alle leer ausgegangenen Vereine: Im nächsten Jahr startet das Förderprogramm in eine neue Runde. Dann haben Organisationen wieder die Möglichkeit, Anträge auf finanzielle Unterstützung einzureichen – allerdings mit einem neuen, noch bekanntzugebenden Jahresschwerpunkt. Weiterführende Informationen stellt das Engagement-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen bereit.

Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein