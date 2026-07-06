Konzertreihe startet am 16. Juli: „BLB Live 2026“ bringt frischen Wind und bewährte Rock-Klassiker nach Bad Berleburg

(wS/jbb) Bad Berleburg 06.07.2026 | Der Sommer in Wittgenstein wird laut, gesellig und musikalisch: Ab Donnerstag, den 16. Juli 2026, verwandelt sich der Marktplatz in Bad Berleburg wieder in eine Open-Air-Bühne. Insgesamt sieben Mal heißt es während der Sommerferien traditionell donnerstags ab 19:00 Uhr „BLB Live“. Das Publikum darf sich auf eine bunte Mischung aus Deutschrock, Rockklassikern der 80er und 90er Jahre sowie aktuellen Partyhits freuen. Neben altbekannten Gesichtern gibt es in diesem Jahr auch zwei spannende Neuzugänge im Programm.

Das Programm: Von „Hörgerät“ bis zum großen Finale

Den Startschuss gibt die bekannte Deutsch-Rock-Band „Hörgerät“, die bereits in der Vergangenheit die Odebornstadt zum Kochen gebracht hat. In den darauffolgenden Wochen folgen Auftritte von:

Snake Rising (Neuzugang)

(Neuzugang) Vanderlind (Neuzugang)

(Neuzugang) InsideFactory

Meteor Band

No Gain

Zum Ende der Reihe zieht die Veranstaltung um: Am 27. August gastieren die Broxters im Rathausgarten. Dort findet am Samstag, den 29. August, auch die große Sommernachtsparty als Finale statt. Ab 19:00 Uhr rockt zunächst Sanner, bevor der diesjährige Top-Act „Grandmamas Backside“ die Bühne übernimmt. „Da ist in diesem Jahr wirklich für jeden etwas dabei“, betont Sandra Janson, Geschäftsführerin des Jugendfördervereins.

Alkoholfreies vom Fass und neue Trinkflaschen für Kinder

Der Eintritt zu allen Konzerten ist wie gewohnt frei. Zur Finanzierung trägt der Verkauf des Saisonbechers (0,3 Liter) bei, der für 8,00 Euro erworben werden kann und für die gesamte Veranstaltungsreihe gültig ist. Die Wertmarken bleiben mit 1,50 Euro pro Stück auf einem familienfreundlichen Niveau.

Eine Premiere gibt es am Getränkerondell: Dank einer Kooperation mit Krombacher wird erstmals alkoholfreies „0,0“ frisch vom Fass gezapft. „Damit können wir das Angebot alkoholfreier Getränke um eine erfrischende Alternative erweitern“, erklärt die Vorsitzende Katharina Benner-Lückel.

Auch für die jüngsten Besucher gibt es eine praktische Neuerung: Für 2,00 Euro können wiederverwendbare Kindertrinkflaschen gekauft werden. Das alte Becherpfand-System für Kindergetränke fällt damit weg.

Starkes Ehrenamt: Solidarprinzip unterstützt lokale Vereine

Hinter den Kulissen greift auch 2026 das bewährte Solidarprinzip. Heimische Vereine und Institutionen übernehmen den Auf- und Abbau sowie den Verkauf von Marken und Getränken. Die Erlöse werden zwischen den beteiligten Vereinen und dem Jugendförderverein aufgeteilt. Das stärkt nicht nur die lokale Vereinsarbeit, sondern sichert auch die Finanzierung künftiger Kinder- und Jugendprojekte in der Region.

Aktuelle Infos zu den einzelnen Bands und Terminen werden fortlaufend über die Social-Media-Kanäle der Veranstalter bekannt gegeben.

Bildunterschrift: Mit geballten Kräften bereit für „BLB Live“: Der Jugendförderverein Bad Berleburg sowie alle beteiligten Vereine und Institutionen freuen sich auf die anstehende Veranstaltungsreihe.

Mit geballten Kräften bereit für „BLB Live“: Der Jugendförderverein Bad Berleburg sowie alle beteiligten Vereine und Institutionen freuen sich auf die anstehende Veranstaltungsreihe. Foto: Jugendförderverein