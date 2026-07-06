Strahlende Kinderaugen und starkes Miteinander: Gelungenes 4. Jugendwochenende beim SV Eckmannshausen

(wS/sve) Netphen 06.07.2026 | Ein Wochenende voller Fußball, Gemeinschaft und großer Begeisterung liegt hinter dem SV Eckmannshausen. Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Verein sein traditionelles Jugendwochenende in der heimischen Waldhang-Arena und blickt auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurück.

Großes Fußballcamp im Mittelpunkt Im Zentrum des Geschehens stand an beiden Tagen ein großes Fußballcamp, an dem insgesamt 67 Kinder aus verschiedenen Vereinen der Region teilnahmen. Auf dem Platz wurde intensiv trainiert, gespielt und viel gelacht – der Spaß am Sport stand dabei jederzeit im Vordergrund. Zum Start des Wochenendes wurden alle teilnehmenden Kinder mit einer eigenen Ausrüstung ausgestattet, die ein Trikot, eine Hose, einen Rucksack sowie eine Trinkflasche umfasste. Für die optimale Stärkung zwischen den Trainingseinheiten sorgte an beiden Tagen ein warmes Mittagessen. Trotz der vielen Stunden auf dem Rasen war bei den jungen Fußballerinnen und Fußballern auch am Sonntag keinerlei Müdigkeit zu spüren; sie absolvierten auch den zweiten Trainingstag mit vollem Einsatz und bester Stimmung.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie Nach dem ersten sportlichen Camptag ging die Veranstaltung am Samstagabend in ein buntes Rahmenprogramm über. Bei bestem Sommerwetter boten Attraktionen wie Fußballdarts und eine zusätzliche Hüpfburg reichlich Unterhaltung für die Jüngsten. Zahlreiche Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und Fußballbegeisterte nutzten die Gelegenheit, um in der Waldhang-Arena zusammenzukommen. Die lockere Atmosphäre, gutes Essen und viele anregende Gespräche machten den Abend zu einem echten Treffpunkt für die gesamte Fußballfamilie.

Benefizspiel bringt Erlös für den guten Zweck Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildete am Sonntagnachmittag eine Premiere: Das erstmals ausgetragene Benefizspiel zwischen einer Siegerlandauswahl und den Eckmannshäuser Allstars. Zahlreiche Zuschauer sorgten am Spielfeldrand für einen würdigen und stimmungsvollen Rahmen. Der gesamte Erlös dieser Partie kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe zugute. Auch die Siegerlandauswahl selbst beteiligte sich aktiv an der Spendensumme, um die Aktion zu unterstützen. Der Verein bedankte sich herzlich bei der Mannschaft für ihren sportlichen Einsatz und die Unterstützung dieser besonderen Benefizaktion.

Ein positives Fazit und großer Dank an die Helfer Ein Event dieser Größenordnung ist ohne ehrenamtliches Engagement nicht realisierbar. Viele Eltern, Vereinsmitglieder, Trainer, Betreuer und Unterstützer packten sowohl in den Wochen der Vorbereitung als auch an den beiden Veranstaltungstagen tatkräftig mit an. Dieses starke Miteinander bildet seit Jahren das Fundament für das Jugendwochenende.

Tom Glodek, Jugendgeschäftsführer des SV Eckmannshausen, zog ein durchweg positives Fazit: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser Jugendwochenende bereits zum vierten Mal durchführen konnten. Besonders schön war zu sehen, wie viel Freude die Kinder an beiden Tagen hatten und wie viele Familien, Helfer und Besucher das Wochenende unterstützt haben. Dass wir mit dem Benefizspiel gleichzeitig noch etwas Gutes für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar tun konnten, macht die Veranstaltung für uns zu etwas ganz Besonderem.“. Glodek sprach allen Helfern, Eltern, Unterstützern sowie der Siegerlandauswahl seinen herzlichen Dank aus und betonte die Hoffnung, im kommenden Jahr gemeinsam das fünfte Jubiläums-Jugendwochenende des SV Eckmannshausen feiern zu dürfen.

Fotos: SV Eckmannshausen