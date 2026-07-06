DHB-Pokal: TuS Ferndorf empfängt TSV Hannover-Burgdorf am 21. August – Ticketvorverkauf startet am 8. Juli für Dauerkarteninhaber

(wS/tus) Kreuztal 06.07.2026 | Jetzt steht fest: Der TuS Ferndorf eröffnet die Pflichtspielsaison 2026/27 mit einem echten Handball-Highlight. Nachdem den Ferndorfern bei der Auslosung der 1. Runde des DHB-Pokals am 24. Juni ein Heimspiel gegen den Erstligisten TSV Hannover-Burgdorf zugelost wurde, hat die Handball-Bundesliga nun auch die zeitgenauen Ansetzungen veröffentlicht.

Die Begegnung findet am Freitag, 21. August 2026, um 19:30 Uhr in der Sporthalle Stählerwiese statt.

Mit dem Duell gegen einen etablierten Bundesligisten erwartet die Handballfans in der Region bereits zum Saisonauftakt ein absoluter Höhepunkt. Die Niedersachsen gehören seit Jahren zum festen Bestandteil der Handball-Bundesliga und versprechen gemeinsam mit dem TuS Ferndorf einen stimmungsvollen Pokalabend vor einer hoffentlich ausverkauften Kulisse.

Der TuS Ferndorf setzt dabei erneut auf die großartige Unterstützung seiner Fans und hofft auf eine volle Sporthalle Stählerwiese, um gemeinsam für eine echte Pokalatmosphäre zu sorgen.

Exklusiver Vorverkauf für Dauerkarteninhaber

Dauerkarteninhaber der Saison 2026/27 erhalten zunächst ein exklusives Vorkaufsrecht auf ihre reservierten Plätze. Dieser exklusive Vorverkauf läuft von Mittwoch, 8. Juli 2026, bis Sonntag, 19. Juli 2026.

Der freie Ticketvorverkauf beginnt anschließend am Mittwoch, 22. Juli 2026. Ab diesem Zeitpunkt können alle Handballfans Eintrittskarten erwerben – solange der Vorrat reicht.

Der TuS Ferndorf empfiehlt allen Interessierten, sich frühzeitig ihre Tickets zu sichern, da für das Pokalduell gegen den Bundesligisten eine hohe Nachfrage erwartet wird.

Alexander Finke, Geschäftsführer des TuS Ferndorf:

„Mit Hannover erwartet uns ein attraktiver Gegner aus der Opel Handball-Bundesliga und damit ein echtes Highlight direkt zum Start in die neue Saison. Solche Spiele sind etwas Besonderes – für unsere Mannschaft, unseren Verein und vor allem für unsere Fans. Wir hoffen auf eine volle Stählerwiese und eine Atmosphäre, die unsere Mannschaft trägt. Gemeinsam wollen wir den Favoriten schlagen und den Pokalabend zu einem besonderen Erlebnis machen.“