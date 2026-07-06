Soroptimist International Club Siegen: 8.000 Euro für das Caritas-AufWind Beratungszentrum„Hörst du mich?“

(wS/ca) Siegen 06.07.2026 | Als der Soroptimist International Club Siegen auf das Caritas-AufWind Beratungszentrum „Hörst du mich?“ zukam, stieß die Idee, eine Kunstausstellung für den guten Zweck zu organisieren, bei allen Beteiligten auf große Zustimmung. Was darauf folgte, übertraf jedoch sämtliche Erwartungen.



An zwei Tagen organisierte die Serviceorganisation berufstätiger Frauen, deren Mitglieder sich selbst „Sorores“ nennen, gemeinsam mit den Künstlerinnen Regine Seelbach und Mechthild Obrock eine Kunstausstellung. Ergänzend wurden ausgewählte, hochwertige Werke weiterer Kunstschaffender, sowie Kunst aus dem Privatbesitz und Kunstbände zum Verkauf angeboten.

Im stilvollen Ambiente der Gelben Villa Kreuztal wechselten zahlreiche Bilder und Skulpturen ihre Besitzer. Aufgrund der großen Nachfrage, insbesondere nach Holzskulpturen gleich zu Beginn der Ausstellung, erstellte Regine Seelbach über Nacht in Ihrem Atelier weitere imposante Holzfiguren.

Nach dem Kassensturz stand fest: Die Mühe hatte sich gelohnt. Insgesamt konnte der Soroptimist International Club Siegen den Erlös aus dem Kunstverkauf in Höhe von 8.000 Euro an „Hörst du mich?“ übergeben und damit sein Leitmotiv „Bewusstmachen, Bekennen, Bewegen“ eindrucksvoll unter Beweis stellen.



Für das Beratungszentrum des Caritasverbandes in Südwestfalen e.V. ist diese Spende ein wichtiger Meilenstein, um das kostenfreie Angebot für Kinder und Jugendliche aus Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Angehörigen aufrechterhalten zu können, so Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums: „Wir sind überwältigt von der großen Unterstützung und sehr dankbar für diese wertvolle Spende. Mit ihr können wir unser kostenfreies Angebot weiter sichern und den Betroffenen in einer besonders schweren Lebensphase zur Seite stehen.“



Die Verbindung zur Kunst könnte dabei kaum passender sein: Gerade bei der Verarbeitung von Trauer spielt künstlerisches Arbeiten für die betroffenen Kinder und Jugendlichen eine bedeutende Rolle.



(v. l.): Gabriele Fleschenberg, Imke Grabe, Marie Knauf (alle drei Soroptimisten), Katharina Jung, Christoph Eich („Hörst du mich?“)