Bäume im Frühlingserwachen – ihre Besonderheiten und Geschichten

(wS/tks) Bad Laasphe 06.07.2026 | Bäume wandern nicht – also müssen wir zu ihnen gehen, um sie näher kennenzulernen und ihre Besonderheiten zu entdecken, die sie im Laufe einer langen

Zeit entwickelt haben. In vielen Parkanlagen haben schon seit vielen Jahren neben heimischen Arten auch eher seltene ein Zuhause gefunden. So auch im Kurpark Bad Laasphe.

Auf einem ca. 2 1/2 stündigen gemütlichen Rundgang wollen wir in die vielfältige Welt der Bäume eintauchen.

Im Verweilen können wir ins Staunen kommen, ihren Geschichten lauschen und uns berühren lassen von ihrer anmutigen Schönheit und ihrem stillen Sein.

Der Preis pro Person beträgt 8,50 €.

Treffpunkt: 14 Uhr am Haus des Gastes Bad Laasphe / Dauer ca. 2,5 Stunden unter der Leitung von Grita Mengel

Eine Buchung des Kurses ist über unsere Website (www.bad-laasphe.de) unter ‚Aktuelles‘ möglich.