55.000 Euro Schaden: Diebe stehlen Toyota Land Cruiser in Oberdielfen – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Wilnsdorf 06.07.2026 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. Juli 2026) haben zwei unbekannte Tatverdächtige in der Oranienstraße in Oberdielfen einen Toyota Land Cruiser gestohlen. Der Beuteschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf rund 55.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge um 3:24 Uhr. Zwei männliche Personen entwendeten den vor der Haustür geparkten Toyota Land Cruiser. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde dabei das Funksignal des sogenannten Keyless-Go-Systems des Fahrzeugs verstärkt, um das Auto ohne physischen Schlüssel öffnen und starten zu können.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Oranienstraße oder der näheren Umgebung beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug aufzubewahren – etwa im Eingangsbereich der Wohnung. Durch die räumliche Nähe des Schlüssels zum Fahrzeug kann das Funksignal von Tätern verstärkt und so das Keyless-Go-System überlistet werden.