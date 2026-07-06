Schützenverein Seelbachtal backt über 200 Waffeln für den guten Zweck

(wS/js) Netphen – Dreis-Tiefenbach 06.07.2026 | Dass die Mitglieder des Schützenvereins „Seelbachtal Dreis-Tiefenbach“ nicht nur den Schießsport beherrschen, sondern auch ein großes Herz für soziale Zwecke haben, zeigten sie am Samstagmorgen (4. Juli 2026) im REWE-Markt in Dreis-Tiefenbach. Dort backten die Vorsitzende Swea Geers, die zweite Vorsitzende Marion Frevel sowie Michaela Eling Waffeln, deren Erlös für soziale Zwecke gespendet wird.

Insgesamt hatten die drei Frauen 20 Kilo Waffelteig zur Verfügung, von denen allein zehn Liter gespendet worden waren. Über 200 Waffeln gingen für einen kleinen Unkostenbeitrag über den Back-Tisch. Der gesamte Betrag wird für soziale Zwecke gespendet. Ihren besonderen Dank richteten die drei Bäckerinnen an die Familie Schneider von REWE, die ihnen ermöglichte, die Waffelaktion direkt im Laden durchzuführen.

Neben dem Backen nutzten die engagierten Vereinsmitglieder die Gelegenheit, um für ihren Verein zu werben. Der Schützenverein Seelbachtal pflegt seit vielen Jahren das Schützenwesen im Ort. Tradition, Kameradschaft und Geselligkeit stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie der Schießsport. Und der Verein kann allein im Jahr 2026 auf beachtliche sportliche Erfolge zurückblicken: Bei der Stadtmeisterschaft der Stadt Netphen belegten die Schützen den ersten Platz sowohl in der Mannschafts- als auch in der Einzelwertung, die Kinder errangen Bronze. Bei den Bezirksmeisterschaften 2026 holte der Verein ebenfalls den ersten Platz in Einzel- und Mannschaftswertung. Beim Johannlandpokal sicherten sich die Schützen den ersten und zweiten Platz.

Am kommenden Samstag (11. Juli) findet im Seelbachtal das traditionelle Vogelschießen und Schützenfest statt. Um 14 Uhr treten die Schützen am Schützenhaus an, um 14:30 Uhr startet das Königsschießen, im Anschluss folgt das Jedermannschießen, bei dem alle mitmachen können. Am Abend beginnt um 19 Uhr die Schützenparty mit Krönung des Schützenkönigs oder der Schützenkönigin. Auch Besucherinnen und Besucher sind zur Schützenparty herzlich willkommen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt DJ Jörn aus Brauersdorf.

Über 200 Waffeln backten Swea Geers, Marion Frevel und Michaela Eling (v.l.) vom Schützenverein „Seelbachtal Dreis-Tiefenbach“ im REWE-Markt für einen sozialen Zweck.