Freudenberg: Bürger können Standorte für Elektroladesäulen vorschlagen

(wS/fr) Freudenberg 07.07.2026 | Die Stadt Freudenberg erarbeitet derzeit ein Ladeinfrastrukturkonzept für das Stadtgebiet und setzt dabei auf die Mitsprache ihrer Bürgerinnen und Bürger. Über eine interaktive Online-Karte können Einwohnerinnen und Einwohner ab sofort Standorte vorschlagen, die sich aus ihrer Sicht für öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge eignen oder an denen künftig Lademöglichkeiten gewünscht werden.
Ob in Wohngebieten, an Freizeiteinrichtungen, im Ortskern oder an anderen stark frequentierten Orten – die Ortskenntnis der Menschen vor Ort sei ein wichtiger Baustein für eine bedarfsgerechte und zukunftsfähige Ladeinfrastruktur, so die Stadt. Die eingereichten Vorschläge sollen in die weitere Planung des kommunalen Ladeinfrastrukturkonzepts einfließen.
Bürgermeisterin Nicole Reschke betont die Bedeutung der Bürgerbeteiligung: „Eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung für die Mobilität der Zukunft. Die Menschen vor Ort wissen am besten, wo Ladepunkte sinnvoll und notwendig sind. Deshalb freue ich mich über viele Anregungen und Vorschläge, die uns dabei helfen, die Elektromobilität in Freudenberg bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.“
Vorschläge können über eine Online-Kartenfunktion eingetragen werden.
Die Karte ist über den Kurzlink http://bit.ly/4xgJSxM erreichbar.
Die Stadt Freudenberg lädt alle Interessierten ein, ihre Erfahrungen und Ideen einzubringen und die Mobilitätswende vor Ort aktiv mitzugestalten.Werbepartner der Region – Anzeige
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