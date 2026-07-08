Brauerei Bosch bringt mit „Dunkelchen“ das erste alkoholfreie Braunbier nach Südwestfalen

(wS/bb) Bad Laasphe 08.07.2026 | Alkoholfreie Biere liegen im Trend – und die Brauerei Bosch aus Bad Laasphe geht diesen Weg jetzt mit einem eigenen Bierstil: Mit „Dunkelchen“ bringt die Familienbrauerei nach eigenen Angaben erstmals ein alkoholfreies Braunbier nach Südwestfalen. Das Getränk versteht sich als natürliche Alternative zu Cola, Limonade und klassischen alkoholfreien Bieren.

Der Markt für alkoholfreie Biere wächst seit Jahren. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich bewusst für eine alkoholfreie Alternative, möchten dabei aber nicht auf den Geschmack eines guten Bieres verzichten. Während sich das alkoholfreie Angebot bislang vor allem auf Pils, Helles und Weißbier konzentriert, setzt die Brauerei Bosch bewusst auf einen Bierstil mit langer regionaler Tradition.

Denn Braunbier war bis Anfang des 20. Jahrhunderts der prägende Bierstil in Wittgenstein. Seit 1996 gehört Bosch Braunbier wieder zum Sortiment der Familienbrauerei und hat sich unter Bierfreunden weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Mit „Dunkelchen“ wird diese Tradition nun erstmals alkoholfrei fortgeführt.

Die Idee zum neuen Bier entstand aus der Beobachtung, dass sich das Trinkverhalten vieler Menschen verändert hat. Das Feierabendbier bleibt für viele ein Stück Lebensqualität – häufig jedoch ohne Alkohol. „Ich wollte kein alkoholfreies Bier, das einfach nur Alkohol ersetzt. Ich wollte ein Bier, auf das man sich den ganzen Tag freut, wenn man abends noch etwas vorhat. Genau das ist Dunkelchen geworden“, sagt Geschäftsführer und Diplom-Braumeister Hans-Christian Bosch.

Geschmacklich verbindet das alkoholfreie Braunbier charaktervollen Biergeschmack mit einem angenehm leichten Trinkfluss. Mit nur 28 Kilokalorien pro 100 Milliliter enthält „Dunkelchen“ deutlich weniger Kalorien als viele Softdrinks. Unter dem Leitgedanken „Nicht süß. Nicht schwer. Nicht bitter.“ richtet sich das Bier an alle, die bewusst genießen möchten, ohne auf den Geschmack eines echten Bieres zu verzichten – und das laut Brauerei auch an warmen Sommertagen oder bei geselligen Abenden angenehm leicht zu trinken ist.

Braumeister Dirk Höbener erklärt den geschmacklichen Charakter: „Dunkle Braumalze bringen von Natur aus eine besondere Aromatik mit. Dadurch entsteht ein alkoholfreies Bier mit feinen Malznoten, das überraschend leicht wirkt und dennoch viel Charakter besitzt. Genau das macht Dunkelchen aus: Nicht süß. Nicht schwer. Nicht bitter.“

Erhältlich ist Bosch „Dunkelchen“ ab sofort direkt in der Brauerei Bosch sowie in zahlreichen Gastronomiebetrieben der Region. Auch die Belieferung des Getränke- und Lebensmitteleinzelhandels läuft bereits an. Bis das neue Bier flächendeckend im Handel steht, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen: „Bis Dunkelchen flächendeckend erhältlich ist, werden voraussichtlich noch drei bis vier Wochen vergehen. Die Listungsprozesse im Handel brauchen ihre Zeit. Wir freuen uns sehr über das große Interesse unserer Partner und die positive Resonanz auf die Produkteinführung“, so Hans-Christian Bosch.

Die Brauerei Bosch in Bad Laasphe zählt mit ihrer 321-jährigen Geschichte zu den ältesten Familienunternehmen Südwestfalens und wird seit elf Generationen von der Familie Bosch geführt. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauen und vertreiben die Bierspezialitäten der Brauerei überwiegend in einem Umkreis von rund 50 Kilometern. Für ihre traditionelle Brauweise mit langen Reifezeiten trägt die Familienbrauerei das internationale Slow-Brewing-Gütesiegel, das derzeit nur 31 Brauereien in Europa führen dürfen.

Weitere Informationen: www.brauerei-bosch.de

Anstoßen auf die Produkteinführung von Bosch „Dunkelchen“