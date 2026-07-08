Freudenberg-Dirlenbach: Autofahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt – 54-Jähriger verletzt

(wS/ots) Freudenberg 08.07.2026 | Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Asdorfer Straße/Dirlenbacher Straße in Freudenberg-Dirlenbach ist am Dienstagnachmittag (07.07.2026) ein 54-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 21.000 Euro.

Wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitteilt, war ein 61-jähriger VW-Fahrer gegen 14:40 Uhr auf der Dirlenbacher Straße unterwegs und bog im Verlauf auf die Asdorfer Straße in Richtung Freudenberg ab. Zeitgleich fuhr der 54-jährige Yamaha-Fahrer auf der Asdorfer Straße ebenfalls in Richtung Freudenberg. Außerdem war eine 66-jährige Mazda-Fahrerin auf der Asdorfer Straße in Richtung Niederfischbach unterwegs.

Nach ersten Ermittlungen schätzte der 61-Jährige die Entfernung des Motorradfahrers falsch ein und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, in deren Folge der 54-Jährige stürzte. Das Motorrad kollidierte anschließend noch mit dem Mazda der 66-Jährigen.

Der verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstanden ebenfalls Sachschäden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.