Spaß, Spiel und Action für die ganze Familie: Großes Kinderfest am 25. Juli im Sängerheim Freudenberg

(wS/jr) Freudenberg 08.07.2026 | Freudenberg 08.07.2026 | Am Samstag, 25. Juli 2026, verwandelt sich das Sängerheim Freudenberg in ein großes Spielparadies für die ganze Familie. Die Liedertafel Freudenberg lädt gemeinsam mit der Wochenschau Niederfischbach zum großen Kinderfest ein – und das bei freiem Eintritt. Von 12:00 bis 18:00 Uhr erwartet kleine und große Gäste am Silberstern 23 in 57258 Freudenberg ein buntes Programm aus Spiel, Spaß und Action.

Im Außenbereich warten eine große Hüpfburg, Dosenwerfen und Entenangeln auf kleine Abenteurer. Ein besonderes Highlight sind echte Ponys aus der Region, die um 15:00 Uhr zum Streicheln vorbeikommen. In der Schminkecke werden Kinderaugen zum Strahlen gebracht, und an der Kaffee- und Kuchentheke können sich die Gäste stärken. Außerdem steht eine Tombola mit rund 200 Gewinnen bereit.

Auch prominenter Besuch hat sich angekündigt: Chase kommt mit seinen Kollegen von der Paw Patrol und hat eine spannende Mission für alle kleinen Besucherinnen und Besucher dabei. Laut Flyer sind drei Auftritte geplant: um 13:00 Uhr, um 15:00 Uhr und um 16:15 Uhr.

Für musikalische Unterhaltung sorgen Live-Musik mit Band sowie Sängerin Nicole Henke. Neben Kuchen und Kaffee werden auch Waffeln und Getränke angeboten.

Die Veranstalter danken den zahlreichen Sponsoren, die das Fest möglich machen: Edeka Hallmann, Friseur Gerhard, MH Design 3D Druck, Nelli Hoffmann, Sparkasse Siegen, Volksbank Freudenberg-Niederfischbach, Hepi, Hombach Küchen, 57Bodenwerk, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Key2Fun und Tierpark Niederfischbach.