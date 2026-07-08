Zukunftstag in Freudenberg: Schulen und Unternehmen gestalten Berufsorientierung gemeinsam

(wS/red) Freudenberg 08.07.2026 | Am 9. Juni 2026 fand auf dem Gelände der Freilichtbühne Freudenberg der 2. Zukunftstag Freudenberg statt. Zwei regionale Schulen und sechs regionale Unternehmen arbeiteten bei diesem Projekt eng zusammen, um Schülerinnen und Schülern eine neue Form der praxisnahen Berufsorientierung zu ermöglichen.

Getragen wurde die Veranstaltung erneut von drei regionalen Akteuren, die dafür ihre Kräfte bündelten. Verantwortlich zeichneten der Regionale Jobverbund (RJV), die hr-fabrik in Person von Sascha Burghaus sowie die Freilichtbühne Freudenberg, die das Gelände zur Verfügung stellte und die mit ihren ehrenamtlichen Helfern organisatorisch mit anpackte.

Im Mittelpunkt des Tages stand die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft: Mit zwei Schulen und sechs Unternehmen aus der Region kamen die beiden Seiten direkt vor Ort zusammen. So sollten Jugendliche einen praxisnahen Zugang zur Berufswelt erhalten und die Frage nach dem passenden beruflichen Weg auf eine anschauliche, greifbare Art angehen können.

Dass der Zukunftstag bereits zum zweiten Mal ausgerichtet wurde, unterstreicht, dass sich das Format in Freudenberg etabliert. Die Kombination aus regionalen Schulen, ortsansässigen Firmen und dem ehrenamtlichen Engagement rund um die Freilichtbühne bildet dabei den Rahmen für eine Berufsorientierung, die bewusst über den klassischen Unterricht hinausgeht.

Ein Eventvideo zum 2. Zukunftstag ist als Reel verfügbar:

Zukunftstag 2026 | Freilichtbühne Freudenberg – https://www.youtube.com/shorts/BeoPtkUMdtE

Weitere Informationen zum Regionalen Jobverbund unter www.regionaler-jobverbund.de.

Daniel Gräbener – Geschäftsführender Gesellschafter