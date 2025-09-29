Benefit Sports Club unterstützt Athletiktraining

(wS/sf) Siegen 29.09.2025 | Die Sportfreunde Siegen und der Benefit Sports Club gehen ab sofort gemeinsame Wege: Künftig erhalten die Mannschaften von der U15 bis zur U19 zusätzlich zu den regulären Trainingseinheiten auf dem Platz ein individuelles Athletik-Training im Siegener Fitnessstudio.



Hierfür konnte der Verein Alexander Bülow, aktuell auch bei den Profis des VfL Bochum tätig, gewinnen. Er wird das Athletiktraining federführend planen, organisieren und mit weiteren Kollegen auch persönlich ausführen. „Das ist für die Jugendabteilung des Vereins ein Meilenstein und ein ganz wichtiger Baustein zur weiteren Professionalisierung der Trainingsbedingungen“, erklärt Luca D’Aloia. „An der Stelle möchte wir uns recht herzlich für die finanzielle Unterstützung der BEWA Security GmbH bedanken, die einen großen Teil der Kosten übernimmt.“



Der Benefit Sports Club wurde 2018 gegründet und hat sich seitdem mit seinem Angebot vor allem auf funktionales Training im Leistungssport spezialisiert. Im Mittelpunkt steht die Idee, professionelle Fitness erlebbar und alltagstauglich zu machen – durch abwechslungsreiche Einheiten, die gleichermaßen Kraft, Beweglichkeit und Koordination fördern, dabei aber höchstem Leistungsanspruch gerecht werden. Das Konzept richtet sich aber nicht nur an ambitionierte Sportler, sondern auch an Neueinsteiger, die Schritt für Schritt eine bessere Routine entwickeln möchten. Das Ziel des Clubs ist es, Menschen langfristig zu mehr Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden zu verhelfen.

Von diesem Ansatz profitieren zukünftig auch die jungen Talente der Krönchenkicker. Durch die professionellen Trainingsbedingungen wird nicht nur die körperliche Entwicklung der Spieler unterstützt, sondern auch die Verletzungsprävention gefördert – ein entscheidender Faktor im leistungsorientierten Nachwuchsfußball. Gleichzeitig lernen die Jugendlichen, wie wichtig es ist, auch abseits des Platzes auf Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit im Training zu achten.

Damit baut der Verein seine Strukturen weiter aus und setzt ein klares Zeichen: Die Förderung der Jugend steht im Mittelpunkt und soll die Grundlage dafür legen, auch in den kommenden Jahren erfolgreich im Wettbewerb bestehen zu können. Das neue Kooperationsmodell zeigt, wie wichtig es ist, lokale Partner einzubinden und gemeinsam an der Professionalisierung des Sports in der Region zu arbeiten.

von links nach rechts: Patrice Jazbinsek (Sportfreunde Siegen), Mathias Müller (Benefit Sports Club), Alexander Bülow (Benefit Sports Club / VfL Bochum), Luca D’Aloia (Sportfreunde Siegen Foto: Sportfreunde Siegen

