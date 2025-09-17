(wS/sp) Burbach 17.09.2025 | Neue Sportgeräte für den TSV Burbach – Sparkassen-Stiftung unterstützt Anschaffung
Mit einer Förderung von 5.430 Euro setzt die Sparkassen-Stiftung ein Zeichen für die
Jugendarbeit und den Breitensport in der Region. Der Turn- und Spielverein Burbach 1965
e.V. kann sich über eine umfangreiche Aufwertung seiner Ausstattung freuen. Dank einer
Förderung durch die Stiftung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen konnten neue Sportgeräte
angeschafft werden. Darunter Rudergeräte, ein Airquad, ein Sprungbrett sowie ein
Turnquader. Insgesamt beläuft sich die Investition auf über 10.000 Euro, von denen die
Stiftung die Hälfte übernommen hat.
Mit den neuen Geräten möchte der Verein sein breites Angebot, von Badminton über
Gymnastik bis hin zum Kinderturnen, weiterentwickeln und insbesondere die Jugendarbeit
stärken. „Wir legen großen Wert darauf, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu
begeistern. Die neuen Geräte schaffen attraktive Trainingsbedingungen und eröffnen
zusätzliche Möglichkeiten, unseren Mitgliedern ein abwechslungsreiches Programm zu
bieten“, betont Louisa Sahm, Kassenwartin des Vereins.
Auch die Sparkassen-Stiftung freut sich, den Verein unterstützen zu können. „Der TSV
Burbach ist ein wichtiger Anker für das sportliche Miteinander in unserer Region. Mit der
Förderung möchten wir dazu beitragen, dass insbesondere die Jugend von modernen und
sicheren Sportgeräten profitiert“, erklärt Lisa Rehmann, Vorstandsvorsitzende der
Sparkassenstiftung.
Die Förderung reiht sich ein in das kontinuierliche Engagement der Sparkassen-Stiftung für
Vereine, Ehrenamt und Nachwuchsarbeit im Siegerland
Lisa Rehmann (Vorstandvorsitzende der Sparkassenstiftung) und die Kinder TSV Burbach freuen sich gemeinsam über die neuen Sportgeräte. Foto: Sparkasse