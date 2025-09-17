(wS/sp) Burbach 17.09.2025 | Neue Sportgeräte für den TSV Burbach – Sparkassen-Stiftung unterstützt Anschaffung

Mit einer Förderung von 5.430 Euro setzt die Sparkassen-Stiftung ein Zeichen für die

Jugendarbeit und den Breitensport in der Region. Der Turn- und Spielverein Burbach 1965

e.V. kann sich über eine umfangreiche Aufwertung seiner Ausstattung freuen. Dank einer

Förderung durch die Stiftung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen konnten neue Sportgeräte

angeschafft werden. Darunter Rudergeräte, ein Airquad, ein Sprungbrett sowie ein

Turnquader. Insgesamt beläuft sich die Investition auf über 10.000 Euro, von denen die

Stiftung die Hälfte übernommen hat.

Mit den neuen Geräten möchte der Verein sein breites Angebot, von Badminton über

Gymnastik bis hin zum Kinderturnen, weiterentwickeln und insbesondere die Jugendarbeit

stärken. „Wir legen großen Wert darauf, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu

begeistern. Die neuen Geräte schaffen attraktive Trainingsbedingungen und eröffnen

zusätzliche Möglichkeiten, unseren Mitgliedern ein abwechslungsreiches Programm zu

bieten“, betont Louisa Sahm, Kassenwartin des Vereins.

Auch die Sparkassen-Stiftung freut sich, den Verein unterstützen zu können. „Der TSV

Burbach ist ein wichtiger Anker für das sportliche Miteinander in unserer Region. Mit der

Förderung möchten wir dazu beitragen, dass insbesondere die Jugend von modernen und

sicheren Sportgeräten profitiert“, erklärt Lisa Rehmann, Vorstandsvorsitzende der

Sparkassenstiftung.

Die Förderung reiht sich ein in das kontinuierliche Engagement der Sparkassen-Stiftung für

Vereine, Ehrenamt und Nachwuchsarbeit im Siegerland

Lisa Rehmann (Vorstandvorsitzende der Sparkassenstiftung) und die Kinder TSV Burbach freuen sich gemeinsam über die neuen Sportgeräte. Foto: Sparkasse