Weltkindertag im Tierpark Niederfischbach – Freier Eintritt für alle Kinder bis 14 Jahre

(wS/tp) Niederfischbach 17.09.2025 | Am kommenden Samstag lädt der Tierpark Niederfischbach alle Familien herzlich ein, gemeinsam den Weltkindertag zu feiern. Besonderes Highlight: Alle Kinder bis 14 Jahre erhalten an diesem Tag freien Eintritt.

Damit bietet sich die ideale Gelegenheit, die tierischen Bewohner des Parks zu erleben – von Ziegen und Eulen bis hin zu Ponys. Neben den Tierbegegnungen sorgt auch eine Rollenrutsche, die vor Ort aufgebaut wird, für zusätzlichen Spaß bei den jungen Gästen.

„Mit dieser Aktion möchten wir uns bei allen bedanken, die unseren Tierpark unterstützen – sei es durch ehrenamtliches Engagement, durch die Hilfe von Firmen oder durch die Arbeit unseres Teams“, erklärt Tom Keßler, Vorsitzender des Tierparks Niederfischbach.

Auch das Wetter spielt mit: Für Samstag sind beste Bedingungen vorhergesagt, sodass einem erlebnisreichen Familienausflug nichts im Wege steht.

Infos im Überblick:

Datum: Samstag, 20.09.2025, 10 bis 18 Uhr

Ort: Tierpark Niederfischbach

Aktion: Freier Eintritt für Kinder bis 14 Jahre

Zusatz: Rollenrutsche für zusätzlichen Spielspaß

Der Tierpark Niederfischbach freut sich auf zahlreiche kleine und große Gäste, die gemeinsam den Weltkindertag feiern.

FOTO: Die Thüringer Waldziege Adelheid sieht dem Kindertag gelassen entgegen