Polizei sucht KIA nach Berührung zwischen Auto und Fahrrad -12-Jähriger stürzt und verletzt sich leicht

(wS/ots) Siegen 17.09.2025 | Am frühen Dienstagabend (16.09.2025) kam es im Bereich

des Kreisverkehres Eiserfelder Straße/ L531 (Auffahrt zur HTS) zu einer

Berührung zwischen einem weißen KIA und dem Fahrrad eines 12-Jährigen. Der

12-Jährige stürzte daraufhin. Der KIA setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Ersten Erkenntnissen nach wollte der Junge den Kreisverkehr zwischen 17:00 Uhr

und 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich der Fußgängerfurt queren. Dazu stieg

er von seinem Fahrrad ab und wartete, bis keine Fahrzeuge mehr kamen. Er

passierte den ersten Teil der Fahrbahn und bleib auf der nächsten Fußgängerfurt

stehen. Möglicherweise ragte das Rad des Fahrrades ein wenig über die Furt

hinaus, denn als ein weißer KIA vorbeifuhr gab es eine Berührung zwischen diesem

und dem Fahrrad des Jungen. Der Lenker schlug aufgrund der Kollision um, wodurch

der 12-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Eine Dame mit einem

schwarzen KIA hielt an und half dem Jungen.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen. Die

Polizei bittet insbesondere die Dame mit dem schwarzen KIA sich bei der Polizei

zu melden. Außerdem nimmt das Verkehrskommissariat Hinweise zu dem Fahrer oder

der Fahrerin des weißen KIA unter der 0271/7099-0 entgegen.