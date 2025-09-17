Polizei sucht KIA nach Berührung zwischen Auto und Fahrrad -12-Jähriger stürzt und verletzt sich leicht

(wS/ots) Siegen 17.09.2025 | Am frühen Dienstagabend (16.09.2025) kam es im Bereich
des Kreisverkehres Eiserfelder Straße/ L531 (Auffahrt zur HTS) zu einer
Berührung zwischen einem weißen KIA und dem Fahrrad eines 12-Jährigen. Der
12-Jährige stürzte daraufhin. Der KIA setzte seine Fahrt unvermittelt fort.
Ersten Erkenntnissen nach wollte der Junge den Kreisverkehr zwischen 17:00 Uhr
und 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich der Fußgängerfurt queren. Dazu stieg
er von seinem Fahrrad ab und wartete, bis keine Fahrzeuge mehr kamen. Er
passierte den ersten Teil der Fahrbahn und bleib auf der nächsten Fußgängerfurt
stehen. Möglicherweise ragte das Rad des Fahrrades ein wenig über die Furt
hinaus, denn als ein weißer KIA vorbeifuhr gab es eine Berührung zwischen diesem
und dem Fahrrad des Jungen. Der Lenker schlug aufgrund der Kollision um, wodurch
der 12-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Eine Dame mit einem
schwarzen KIA hielt an und half dem Jungen.
Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen. Die
Polizei bittet insbesondere die Dame mit dem schwarzen KIA sich bei der Polizei
zu melden. Außerdem nimmt das Verkehrskommissariat Hinweise zu dem Fahrer oder
der Fahrerin des weißen KIA unter der 0271/7099-0 entgegen.