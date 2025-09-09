Pfarrfest in Dreis-Tiefenbach – Einladung zum gemeinsamen Feiern

(wS/red) Netphen 09.09.2025 | Am Sonntag, den 21. September 2025, lädt die katholische Kirchengemeinde Namen Jesu Dreis-Tiefenbach wieder herzlich zum traditionellen Pfarrfest rund um die Kirche ein.

Der Tag beginnt um 10:30 Uhr mit einem Familiengottesdienst, der den festlichen Auftakt bildet. Im Anschluss sorgt der Spielmannszug St. Josef beim Frühschoppenkonzert für musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – ob Grillspezialitäten oder eine Auswahl am Salatbuffet, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Ab 14 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, das von der Kindertagesstätte, der Bücherei, der KOT und den Pfadfindern gestaltet wird. Eine Hüpfburg lädt die Jüngsten zusätzlich zum ausgelassenen Toben ein. Parallel dazu gibt es auf dem Kirchplatz Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln, die bei einem geselligen Beisammensein an den bereitgestellten Tischen und Bänken genossen werden können.

Die Kirchengemeinde freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus allen Ortschaften und Konfessionen. „Wir möchten miteinander feiern, ins Gespräch kommen und einen schönen Tag in freundlicher und familiärer Atmosphäre verbringen – und das zu familienfreundlichen Preisen“, heißt es aus der Gemeinde.