„Kunterbunt in den Herbst“ – Konzert von ProMusica1887 in der Dreisbachhalle

(wS/red) Netphen 09.09.2025 | Unter dem Motto „Kunterbunt in den Herbst“ lädt der gemischte Chor ProMusica1887 am Samstag, 21. September 2025, zu seinem Jahreskonzert in die Dreisbachhalle ein. Beginn ist um 17 Uhr in stimmungsvoller Atmosphäre.

Für das abwechslungsreiche Programm hat sich der Chor hochkarätige Gäste eingeladen: Den Spielmannszug St. Josef Dreis-Tiefenbach sowie das Dillenburger Oranienquartett 1992 e. V.. Gemeinsam mit ProMusica entsteht so ein vielseitiges Konzerterlebnis, das den musikalischen Herbstauftakt bunt und festlich gestaltet.

Der Eintritt beträgt 12 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei allen Sängerinnen und Sängern sowie an der Abendkasse erhältlich.

Besonders gespannt dürfen die Besucherinnen und Besucher auf den neuen Chorleiter Sebastian Burbach sein, der erstmals ein Konzert mit ProMusica1887 präsentiert. „Wir freuen uns auf ein großartiges Konzert mit viel Musik, Begegnung und Freude am Singen“, so der Chor.

Im Anschluss an das Konzert lädt ProMusica traditionell zu einem gemütlichen Beisammensein im Schulungsraum der Dreisbachhalle ein – ein geselliger Ausklang, bei dem Gäste und Mitwirkende ins Gespräch kommen können.