Zwei besondere Lesungen im Oldtimerbus

(wS/ne) Netphen 09.09.2025 | Ein außergewöhnliches Leseerlebnis erwartet Literaturfreunde in Netphen: Im Rahmen der Reihe „Lesung im Oldtimerbus“, veranstaltet in Kooperation mit der Buchhandlung Weinaug, stehen im September gleich zwei Termine auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist bis zum 15. September 2025 beim Kultur- und Tourismusbüro Netphen (02738 603-111, kulturbuero@netphen.de

Den Auftakt macht eine Kinderbuchlesung: Autorin, Künstlerin und Grundschullehrerin Daphne Speicher liest aus ihrem Buch „Meine große Freundin Emma“. Die Geschichte, inspiriert von Naturschützer und Fotograf Jim Abernethy, richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und zeigt eindrucksvoll, wie Freundschaft alles verändern kann

Eine zweite Veranstaltung widmet sich der Spannungsliteratur. Autor Ralf Strackbein entführt sein Publikum in eine Geschichte rund um die Liebe zu Oldtimern, rasante Geschwindigkeiten und einen verzwickten Mordfall. Im Anschluss an die Lesung steht er für Fragen und eine Signierstunde zur Verfügung

Beide Veranstaltungen versprechen ein besonderes Erlebnis in außergewöhnlicher Atmosphäre – Literaturgenuss im historischen Oldtimerbus.