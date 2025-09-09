Planschalarm! Hundeschwimmen im Familienbad Freier Grund am Samstag, 13.09.2025

(wS/ne) Neunkirchen 09.09.2025 | Ein „Fest“ für wassertaugliche Fellnasen – Am Samstag öffnet das Familienbad Freier Grund zum Hundeschwimmen

Zweibeinige Freiluft-Schwimmer haben am kommenden Freitag letztmalig in diesem Jahr Gelegenheit, ihre Bahnen im großen Wettkampfbecken zu ziehen. Abends um 20 Uhr endet die reguläre Freibadsaison im Familienbad Freier Grund.

Am Samstag, 13. September, gehören Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich, der Sprungturm und die große Liegewiese dann für einen Tag den Vierbeinern: Von 10 bis 17 Uhr dürfen alle Hunde ins Wasser, die Freude am Schwimmen, Springen oder Apportieren haben. Für alle anderen bietet sich das riesige, rundum eingezäunte Außengelände mit viel Platz zum Toben und Spielen an.

Mitgebracht werden müssen ein Impfausweis für den Hund (gültige Tollwutimpfung), die Hundemarke und die Bescheinigung der Haftpflichtversicherung. Pro Fuß und Pfote wird ein Unkostenbeitrag von 50 Cent erhoben. Für einen Hund in Begleitung sind dies drei Euro.

Das Wasser wird nach der Freibadschließung übrigens weder gechlort noch umgewälzt, für die Hunde besteht somit keinerlei Gefahr. Nach dem Hundeschwimmen wird das Wasser in den Außenbecken komplett abgelassen. Die Becken werden einer gründlichen Reinigung unterzogen und im nächsten Jahr mit frischem Wasser gefüllt. Hygienische Bedenken sind somit nicht nötig.

Am Samstag, 13. September, steht das Familienbad Freier Grund zum zehnte Mal für alle Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Freunde offen.

Foto: Gemeinde Neunkirchen