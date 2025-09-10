Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit: Agrardieselrückvergütung kommt zurück

(wS/cdu) Siegen 11.09.2025 | Büdenbender begrüßt Kabinettsentscheidung als wichtigen Schritt für Land- und Forstwirte

Die Bundesregierung hat sich auf eine Entlastung für landwirtschaftliche Betriebe geeinigt: Die Agrardieselrückvergütung wird vollständig wieder eingeführt. Grundlage ist ein vom Bundeskabinett beschlossener Gesetzentwurf.

„Mit der Entscheidung wird ein großer Fehler der Ampel korrigiert und Betriebe werden entlastet. Damit lösen wir ein weiteres zentrales Verspechen gegenüber den Land- und Forstwirten ein“, erklärt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender, der selbst Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat ist.

Der volle Steuersatz für Dieselkraftstoff beträgt aktuell 47,04 Cent pro Liter. Bis zum 29. Februar 2024 lag die Entlastung für landwirtschaftliche Betriebe bei 21,48 Cent pro Liter, von März bis Dezember 2024 bei 12,888 Cent und für das aktuelle Jahr 2025 sind es nur noch 6,444 Cent pro Liter. Mit der nun beschlossenen Regelung wird die Rückvergütung wieder auf 21,48 Cent pro Liter angehoben.

Benedikt Büdenbender – Mitglied des Deutschen Bundestages