Worte und Klänge zum Abschied des Sommer – Lesung mit Musik zugunsten von Camino

(wS/ca) Olpe 11.09.2025 | Ein Sommerabend voller Klang, Gefühl und Gedanken: Der Hospiz- und

Palliativpflegedienst Camino lud jetzt zur literarisch-musikalischen Lesung „Geh aus, mein

Herz, und suche Freud“ ins Caritas-Zentrum Olpe ein. Zahlreiche Besucherinnen und

Besucher folgten der Einladung – und erlebten eine Verabschiedung des Sommers, die viele

noch lange in Erinnerung behalten werden.

Herbert Straßburger führte mit Texten von Gerhardt, Goethe, Hesse, Hölderlin, Ringelnatz

und anderen durch ein facettenreiches Programm. „Es war, als ob die Worte selbst den

Sommer noch einmal zum Leuchten brachten“, beschrieb eine Besucherin bewegt den

Abend.

Musikalisch sorgten Mechthild Hendricks (Geige), Jürgen Clemens (Saxophon) und Vitali

Kellermann (Gitarre) für Gänsehautmomente. Ihre fein abgestimmte Auswahl

stimmungsvoller Stücke rundete die Lesung harmonisch ab. „Die Musik und die Texte haben

sich gegenseitig getragen – ein wunderbares Zusammenspiel“, lobte ein Gast begeistert.

In der warmen Atmosphäre des Caritas-Zentrums Olpe entstand so ein Raum zum

Innehalten und zum bewussten Abschiednehmen von der hellen Jahreszeit. „Gerade in

unserer schnelllebigen Zeit ist es wertvoll, solche Momente geschenkt zu bekommen“,

meinte ein weiterer Zuhörer.

Da die Akteure auf eine Gage verzichteten, war der Eintritt frei. Dennoch zeigte sich große

Spendenbereitschaft zugunsten von Camino. „Es freut uns sehr, dass wir mit diesem Abend

nicht nur Herzen berühren, sondern auch Unterstützung für unsere Arbeit gewinnen

konnten“, betonten Caterina Breuer und Nicolai Quast (Camino-Verantwortliche Kreis Olpe).

Weitere Informationen zu Camino gibt es online unter www.camino-caritas.de.

Impression der Lesung