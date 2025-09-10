Worte und Klänge zum Abschied des Sommer – Lesung mit Musik zugunsten von Camino

(wS/ca) Olpe 11.09.2025 | Ein Sommerabend voller Klang, Gefühl und Gedanken: Der Hospiz- und
Palliativpflegedienst Camino lud jetzt zur literarisch-musikalischen Lesung „Geh aus, mein
Herz, und suche Freud“ ins Caritas-Zentrum Olpe ein. Zahlreiche Besucherinnen und
Besucher folgten der Einladung – und erlebten eine Verabschiedung des Sommers, die viele
noch lange in Erinnerung behalten werden.
Herbert Straßburger führte mit Texten von Gerhardt, Goethe, Hesse, Hölderlin, Ringelnatz
und anderen durch ein facettenreiches Programm. „Es war, als ob die Worte selbst den
Sommer noch einmal zum Leuchten brachten“, beschrieb eine Besucherin bewegt den
Abend.
Musikalisch sorgten Mechthild Hendricks (Geige), Jürgen Clemens (Saxophon) und Vitali
Kellermann (Gitarre) für Gänsehautmomente. Ihre fein abgestimmte Auswahl
stimmungsvoller Stücke rundete die Lesung harmonisch ab. „Die Musik und die Texte haben
sich gegenseitig getragen – ein wunderbares Zusammenspiel“, lobte ein Gast begeistert.
In der warmen Atmosphäre des Caritas-Zentrums Olpe entstand so ein Raum zum
Innehalten und zum bewussten Abschiednehmen von der hellen Jahreszeit. „Gerade in
unserer schnelllebigen Zeit ist es wertvoll, solche Momente geschenkt zu bekommen“,
meinte ein weiterer Zuhörer.
Da die Akteure auf eine Gage verzichteten, war der Eintritt frei. Dennoch zeigte sich große
Spendenbereitschaft zugunsten von Camino. „Es freut uns sehr, dass wir mit diesem Abend
nicht nur Herzen berühren, sondern auch Unterstützung für unsere Arbeit gewinnen
konnten“, betonten Caterina Breuer und Nicolai Quast (Camino-Verantwortliche Kreis Olpe).
Weitere Informationen zu Camino gibt es online unter www.camino-caritas.de.
Impression der Lesung