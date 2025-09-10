News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Spanischer Abend im Rahmen der Interkulturellen Tage Siegen am Samstag 27. September

11. September 20255
(wS/sg) Siegen 11.09.2025 | Am Samstag, den 27. September um 19:30 Uhr, lädt das Centro Español in der St. Michaelstr. 3 zu einem besonderen Konzertabend ein. Das Programm steht ganz im Zeichen der spanischen Musik und Kultur.

Beteiligt sind Musiker der Philharmonie Südwestfalen sowie das Quartett Neux. Darüber hinaus wird der renommierte Experte für keltische Instrumente, José Luis Gil, mit traditioneller Musik auftreten. Auf dem Programm stehen unter anderem Auszüge aus der spanischen Operette, aus der Zarzuela sowie weitere klassische und volkstümliche Stücke.

Begleitet wird der Abend von typisch spanischen Tapas und Getränken, die ein Stück Spanien nach Siegen bringen und die musikalische Atmosphäre kulinarisch abrunden.

Der Eintritt ist frei. Das Centro Español lädt herzlich alle Interessierten ein, diesen besonderen Abend mit der Spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. zu verbringen und die Vielfalt spanischer Kultur zu erleben.

Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V.
St.-Michael Str. 3
57072 Siegen
Kontakt über Tel. und WhatsApp: 01624475388
e-mail: sp.ge.sie@web.de

