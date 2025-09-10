Jugendfeuerwehr Niederdresselndorf siegt erneut bei den Gemeindejugendfeuerwehrspielen der Burbacher Jugendfeuerwehren

(wS/fw) Burbach-Würgendorf 11.09.2025 | Am vergangenen Sonntag trafen sich die Jugendfeuerwehren der

Gemeinde Burbach, um sich in einem faire Wettkampf bei den diesjährigen

Gemeindejugendfeuerwehrspielen zu messen. Kreisjugendfeuerwehrwartin Katja Hartmann,

der Leiter der Burbacher Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Thorsten Schneider, und

Gemeindejugendfeuerwehrwart Pascal Sahm konnten bei bestem Spätsommerwetter rund 60

Jugendliche am Feuerwehrgerätehaus in Würgendorf begrüßen. Das Betreuerteam der

Jugendfeuerwehr Würgendorf um Jugendfeuerwehrwartin Sina Hecker und Pascal Sahm

hatten sich auch in diesem Jahr knifflige und interessante Spiele für den Wettkampf der

Jungflorianer ausgedacht. Insgesamt 11 Mannschaften traten an, um die fünf Spielstationen

möglichst erfolgreich zu absolvieren. Bei dem Spiel mit der harmlosen Bezeichnung

„Schwamm auf Helm“ mussten die Teilnehmer mit Hilfe von aufgesetzten Helmen, auf denen

jeweils ein Schwamm befestigt war, innerhalb von zwei Minuten Wasser, das vorher in einem

Wasserbecken mit vornüber gebeugtem Kopf aufgesogen werden musste, über einen

Hindernisparcours transportieren. Anschließend wurden die Schwämme über einem

Sammelbehälter, wieder mit vornüber gebeugtem Kopf, ausgedrückt. Beim Spiel „Löschhaus“

bestand die Aufgabe darin, mit Wasser gefüllte Helme ebenfalls über einen Hindernisparcours

zu transportieren und in eine Kübelspritze zu füllen. Mit dem Wasserstrahl der Kübelspritze

mussten dann die Fenster und Türen des Löschhauses in möglichst kurzer Zeit geöffnet

werden. Große Geschicklichkeit erforderte das Spiel „Ball durch B-Schlauch“, bei dem ein

Tischtennisball innerhalb kürzester Zeit durch einen B-Schlauch transportiert werden musste.

Und auch bei dem Spiel „Wagenrad“ stand der B-Schlauch im Mittelpunkt. Die Aufgabe bei

diesem Spiel bestand darin, drei aneinander gekuppelte B-Schläuche zu einem Wagenrad

innerhalb möglichst kurzer Zeit aufzurollen. Das Spiel „Feuerwehr-Setzkasten“ forderte die

Merkfähigkeit aller Mannschaftsmitglieder. Innerhalb eines „Setzkastens“ aus 16 Feldern

wurden 10 feuerwehrtechnische Gegenstände platziert. Jede Mannschaft hatte 15 Sekunden

Zeit, sich die Gegenstände und ihre Lage zu merken. Anschließend mussten dann die

Gegenstände aus insgesamt 15 Gegenständen ausgesucht und richtig in die Felder gesetzt

werden.

Bei der Siegerehrung hoben Gemeindejugendfeuerwehrwart Pascal Sahm sowie die beiden

stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Tobias Schmidt

und Gemeindebrandinspektor Benjamin Scholl die hohe Motivation der Jugendlichen hervor.

Den dritten Platz belegte in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr Lippe mit 3950 von 4500

möglichen Punkten. Platz zwei erstritt sich die Mannschaft Jugendfeuerwehr Holzhausen 2 mit

4200 Punkten. Und wie im vergangenen Jahr ging die Jugendfeuerwehr Niederdresselndorf

mit 4250 als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Damit bleibt auch der Wanderpokal bis zum

nächsten Jahr in den Händen der Jugendfeuerwehr Niederdresselndorf.



Text: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach – Fotos: Pascal Sahm, Marcel Weber