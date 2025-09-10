Hommage an Asturien: Ein Abend voller Tradition, Musik und Geschmack

(wS/sg) Siegen 11.09.2025 | Am vergangenen Freitag, den 5. September, fand eine ganz besondere Feier in den Räumen der Spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. statt: ein stimmungsvoller Abend zu Ehren Asturiens, wenige Tage vor dem Regionalfeiertag. Zahlreiche Gäste kamen zusammen, um die Kultur und kulinarischen Schätze dieser Region im Norden Spaniens zu erleben.



Im Mittelpunkt stand das wohl typischste Getränk Asturiens – der Apfelwein („Sidra“). Die Sidra wurde eigens aus Gijón importiert, einer der charmantesten Städte Nordspaniens. Serviert wurde sie auf traditionelle Weise, dem sogenannten Escanciar. Diese besondere Technik verleiht dem Getränk Luft und Bewegung, wodurch der Geschmack milder und erfrischender wird.



Zur Sidra wurden die beliebten „Bollos preñaos“ gereicht – kleine Brote, gefüllt mit Chorizo, einer der bekanntesten spanischen Wurstspezialitäten. So konnten die Besucher des Centro Español die authentischen Aromen der Region in vollen Zügen genießen.



Für die musikalische Begleitung sorgte der Gaitero José Luis Gil, der mit traditionellen Klängen des Dudelsacks die Atmosphäre bereicherte und die Gäste in die Kultur Asturiens eintauchen ließ.



Die Veranstaltung erfreute sich großer Beliebtheit: Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, die Gastronomie und Musik Nordspaniens kennenzulernen. Am Ende stand fest – der Abend war ein voller Erfolg und eine würdige Hommage an Asturien.

Foto: Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V.