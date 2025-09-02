News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte beschädigen Martini Kirche – Polizei sucht Zeugen

2. September 202532
(wS/ots) Siegen 02.09.2025 | Am Freitagabend (29.08.2025) meldete sich gegen 20:05 Uhr ein Zeuge bei der Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Inaugenscheinnahme der Kellerräume der Kirche fest, dass Unbekannte einen Schlauch, welcher an einem dortigen Waschbecken befestigt war, abgerissen hatten. Das Wasser lief anschließend in die Kellerräume.

Einen Abend später (30.08.2025) kontaktierte ein weiterer Zeuge erneut die Polizei. Diesmal beschmierten unbekannte Täter eine Kirchentür mit Graffiti. In beiden Fällen nahmen die Polizisten Anzeigen auf. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kripo hat die Bearbeitung übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Foto: Archiv wirSiegen.de

