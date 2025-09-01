Kleinlaster brennt auf B54 – Vollsperrung während Löscharbeiten

(wS/red) Burbach 02.09.2025 | Am Montagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 54 nahe der Lipper Höhe zu einem Feuerwehreinsatz. Unter dem Alarmstichwort „Feuer 3 – LKW-Brand im Freien“ rückten die Löschzüge aus Burbach und Würgendorf mit rund 25 Einsatzkräften aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der hintere Bereich der Ladefläche eines Kleinlasters bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte gingen sofort mit einem Schnellangriff unter Einsatz von Schaum vor, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen.

Während der Löscharbeiten musste die B54 in Höhe der Anschlussstelle Haiger-Burbach vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft, warum geladene Gegenstände auf der Ladefläche Feuer fingen.

Fotos: wirSiegen.de