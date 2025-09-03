Verkehrsunfall in Siegen: 27-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und greift Polizisten an

(wS/ots) Siegen 03.09.2025 | Am frühen Dienstagmorgen (02.09.2025) ist es auf der Eiserfelder Straße in Siegen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Zeuge meldete dies gegen 03:50 Uhr der Polizei.

Bei Eintreffen der Beamten stand ein 27-Jähriger an dem verunfallten Fahrzeug.

Ersten Erkenntnissen nach war dieser von Eiserfeld in Richtung Siegen unterwegs.

In einer leichten Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Da er einen Alkotest verweigerte, ist nicht auszuschließen, dass er möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen gestanden haben könnte. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme griff der 27-Jährige die Beamten plötzlich an. Er versuchte sie zu bespucken und zu treten. Die Polizisten fesselten ihn daraufhin. Da die Personalien vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde der junge Mann zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Auf der Polizeiwache konnte die Identität geklärt werden. Ein Arzt entnahm ihm dort zwei Blutproben.

Im Fußraum des Autos fanden die Ordnungshüter außerdem eine Schreckschusswaffe.

Einen kleinen Waffenschein konnte der 27-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Die Waffe und den Ford stellten die Beamten sicher. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Symbolfoto