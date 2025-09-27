Zum Weltkindertag: Buntes Kinder- und Familienfest im Kloawender Garten

(wS/si) Siegen 27.09.2025 | Anlässlich des Weltkindertages fand jetzt rund um den Kloawender Garten in Geisweid ein buntes Kinder- und Familienfest statt. Eingeladen hatte dazu der Kinder- und Jugendtreff Geisweid, das Siegener Familienbüro, das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Siegen sowie der Evangelische Friedenshort. Zahlreiche Mitmach- und Kreativstationen luden vor Ort zum Spielen, Malen und fröhlichen Miteinander ein.

Besondere Highlights waren hierbei ein mobiles Soccer-Feld, eine Hüpfburg, das Bookbike, Glitzer-Tattoos sowie ein Glücksrad, das für strahlende Kinderaugen sorgte. Auf der Bühne zeigten der Zauberer „Zabula“ und das Kinderorchester „Jektis“ aus 45 talentierten jungen Musikerinnen und Musikern aus den 3. und 4. Klassen der Geisweider und Birlenbacher Grundschulen ihr Können. Auch die abschließende Mitmach-Tanzaktion von Tanzpädagogin Sonja Ising fand begeisterte Tänzerinnen und Tänzer.

Begeisterung herrschte auch bei den „großen“ Besucherinnen und Besuchern. Am Ende waren sich alle einig: Solch ein Fest macht nicht nur den Kleinen Spaß, es fördert auch das Zusammenleben und die Gemeinschaft im Geisweider Stadtteil.

Tanzpädagogin Sonja Ising lud zur Mitmach-Tanzaktion ein.

45 talentierte jungen Musikerinnen und Musikern aus den 3. und 4. Klassen der Geisweider und Birlenbacher Grundschulen zeigten ihr Können. Fotos: Stadt Siegen