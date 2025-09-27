Foto-Point auf dem Häusling: Neuer Landschaftsrahmen mit Postkartenmotiv

(wS/si) Siegen 27.09.2025 | Das Krönchen ist jetzt eingerahmt: Im Wald auf dem Häusling, direkt neben dem Bolzplatz Melanchthonstraße, hat das Siegener Stadtmarketing einen großen hölzernen Rahmen aufstellen lassen. Dieser dient als Foto-Point und setzt den Ausblick auf den Siegberg neu in Szene.
Von hier aus können sowohl Touristinnen und Touristen als auch Bürgerinnen und Bürger
gezielt Fotos aufnehmen. Zuerst fällt der Blick auf die Oberstadt samt Krönchen, aber auch
der Haardter Berg und die Universität lassen sich im Rahmen einfangen – je nach
Perspektive. Das Motiv ist dabei auch historisch interessant, denn schon auf frühen
Postkarten wurde die Stadt immer wieder von hier fotografiert. „Das Panorama, hier auf
dem Häusling, ist wirklich ein toller Ort für ein richtiges Postkartenmotiv als Erinnerungsfoto.
Wir haben jetzt einen neuen Rahmen für diesen Ausblick geschaffen“, sagt Bürgermeister
Steffen Mues.
„Mit dem neuen Foto-Point schaffen wir einen Ort mit Wiedererkennungswert. Jedes geteilte
Bild mit dem Krönchen im Hintergrund bietet nicht nur schöne Momente für die
Fotografinnen und Fotografen, sondern dient gleichzeitig der touristischen Vermarktung Siegens. Wir hoffen außerdem noch weitere Foto-Spots dieser Art errichten zu können“, sagt
Katja Teixeira, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Siegen GmbH.
Gebaut wurde der Landschaftsrahmen von der städtischen Baukolonne in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgruppe Forst. Das Unternehmen Westenergie hat die Holzkonstruktion
gesponsert.
Schossen die ersten Selfies am neuen „Landschaftsrahmen“: Katja Teixeira (Geschäftsführerin Stadtmarketing Siegen) und Bürgermeister Steffen Mues. Foto: Stadt Siegen