Foto-Point auf dem Häusling: Neuer Landschaftsrahmen mit Postkartenmotiv

(wS/si) Siegen 27.09.2025 | Das Krönchen ist jetzt eingerahmt: Im Wald auf dem Häusling, direkt neben dem Bolzplatz Melanchthonstraße, hat das Siegener Stadtmarketing einen großen hölzernen Rahmen aufstellen lassen. Dieser dient als Foto-Point und setzt den Ausblick auf den Siegberg neu in Szene.

Von hier aus können sowohl Touristinnen und Touristen als auch Bürgerinnen und Bürger

gezielt Fotos aufnehmen. Zuerst fällt der Blick auf die Oberstadt samt Krönchen, aber auch

der Haardter Berg und die Universität lassen sich im Rahmen einfangen – je nach

Perspektive. Das Motiv ist dabei auch historisch interessant, denn schon auf frühen

Postkarten wurde die Stadt immer wieder von hier fotografiert. „Das Panorama, hier auf

dem Häusling, ist wirklich ein toller Ort für ein richtiges Postkartenmotiv als Erinnerungsfoto.

Wir haben jetzt einen neuen Rahmen für diesen Ausblick geschaffen“, sagt Bürgermeister

Steffen Mues.

„Mit dem neuen Foto-Point schaffen wir einen Ort mit Wiedererkennungswert. Jedes geteilte

Bild mit dem Krönchen im Hintergrund bietet nicht nur schöne Momente für die

Fotografinnen und Fotografen, sondern dient gleichzeitig der touristischen Vermarktung Siegens. Wir hoffen außerdem noch weitere Foto-Spots dieser Art errichten zu können“, sagt

Katja Teixeira, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Siegen GmbH.

Gebaut wurde der Landschaftsrahmen von der städtischen Baukolonne in Zusammenarbeit

mit der Arbeitsgruppe Forst. Das Unternehmen Westenergie hat die Holzkonstruktion

gesponsert.



Schossen die ersten Selfies am neuen „Landschaftsrahmen“: Katja Teixeira (Geschäftsführerin Stadtmarketing Siegen) und Bürgermeister Steffen Mues. Foto: Stadt Siegen