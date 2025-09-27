Die Feuerwehr in Rüppershausen wird 70. Ein Grund zum Feiern!

(wS/fwb) Bad Laasphe 27.09.2025 | Ein Jubiläum, das nicht nur Feuerwehrherzen höherschlagen lässt: Die Freiwillige Feuerwehr Rüppershausen feiert am Freitag, den 3. Oktober, ihr 70-jähriges Bestehen – und lädt die ganze Region herzlich zum Mitfeiern ein!

Seit 1955 stehen die Kameradinnen und Kameraden der Einheit rund um die Uhr bereit, um Brände zu löschen, technische Hilfe zu leisten und Leben zu retten. Dieses Engagement für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wird nun mit einem Tag der offenen Tür gebührend gefeiert.

Der Festtag beginnt um 11:00 Uhr mit einem Frühschoppen – begleitet vom Spielmannszug Laasphe/Niederlaasphe unter der Leitung von Willi Dürr. Ab dann erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Höhepunkt am Nachmittag ist der Auftritt des vielseitigen Musikers Marcel Benker ab 15:00 Uhr, der mit seiner mitreißenden Show garantiert für beste Stimmung sorgen wird.

Ein besonderes Highlight ist die Fahrzeugausstellung, bei der neben den beiden Einsatzfahrzeugen der Einheit Rüppershausen auch die neue Drehleiter und weitere moderne Fahrzeuge der Feuerwehr Bad Laasphe bestaunt werden können. Technikbegeisterte dürfen sich außerdem auf die restaurierte alte Spritze aus Amtshausen und eine Drohnenvorführung der Feuerwehr Dahlbruch freuen.

Auch für die kleinen Gäste ist bestens gesorgt: Eine Hüpfburg und verschiedene Kinderspiele sorgen für Spaß und Abwechslung.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz – mit einem bunten Angebot an Speisen und Getränken ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Für die Dauer der Veranstaltung wird die Ortsdurchfahrt (L632) gesperrt – eine Umleitung ist ausgeschildert. Da innerorts nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, können Besucher die Parkplätze der Firma Weber MT in Rückershausen (Im Boden 5) nutzen. Ein Shuttleservice bringt die Gäste bequem zum Festgelände.

Die Feuerwehr Rüppershausen blickt mit Stolz auf 70 Jahre Einsatzgeschichte zurück – von den bescheidenen Anfängen mit Traktoren und Tragkraftspritzenanhänger bis hin zur modernen, hochqualifizierten Einheit von heute. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Ausblick auf die Zukunft – mit Fokus auf Nachwuchsförderung, moderner Technik und starkem Gemeinschaftsgeist.

Die Feuerwehr Rüppershausen freut sich auf viele Besucher – kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!