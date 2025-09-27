32. Siegener Orgelnacht am 4. Oktober ab 20 Uhr in St. Joseph

(wS/hml) Siegen 27.09.2025 | Die diesjährige 32. Siegener Orgelnacht findet turnusgemäß in St. Joseph statt. Da Frau Lange die Malteser bis zum 3. Oktober als Organistin auf ihrer Romreise begleiten darf, ist die Orgelnacht auf Samstag, den 4. Oktober ab 20 Uhr verlegt worden und findet nicht, wie traditionsgemäß üblich, am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit statt.

Es spielen wieder Organistinnen und Organisten aus der Region: Bianca Behle (Netphen), Helga Maria Lange (Siegen), Thomas Maiworm (Siegen), Christoph Niggemeier (Lennestadt), Jürgen Poggel (Heinsberg), und Peter Scholl (Siegen) interpretieren Werke von u.a. Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann, Edward Elgar, Alexandre Guilmant, Jean Langlais und Gabriel Pierné.

So wird Musik aus dem Barockzeitalter über die deutsche, französische und englische Romantik bis hin zur Moderne auf der Orgel gespielt. Der Eintritt beträgt 10 €, erm. 7 €.

In der Pause gegen 21:30 Uhr wird zum Imbiss in das Pfarrheim St. Joseph eingeladen.

Foto: Dekanat Siegen