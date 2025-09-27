Feuer bei der Feuerwehr: Dachstuhlbrand im Feuerwehrgerätehaus Eschenbach

(wS/red) Netphen 27.09.2025 | Am frühen Samstagmorgen ist im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Netphen, Einheit Eschenbach, ein Brand ausgebrochen. Es kam zu einem Dachstuhlbrand gegen kurz nach 5 Uhr.

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Das angrenzende Bürgerhaus blieb von den Flammen verschont.

Die Stadt Netphen teilte auf ihrer Homepage mit:

„In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brandereignis am Feuerwehrgerätehaus in Eschenbach. Der Brand konnte durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Netphen unter Kontrolle gebracht werden. Die anstehende Stichwahl zur Landratswahl am Sonntag, 28. September 2025, ist laut Stadt nicht betroffen. Die Wahl findet wie geplant im benachbarten Bürgerhaus statt“.

Die Berleburger Straße (B62) in Netphen-Eschenbach ist derzeit (Stand: 9:30 Uhr) voll gesperrt.

Zur Brandursache und Höhe des Schadens liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Infos folgen.

Fotos: Nico Eggers / Netphen-Online