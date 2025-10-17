News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
37-Jähriger stürzt von Müllfahrzeug

17. Oktober 20257
(wS/ots) Siegen 17.10.2025 | Ein 37-Jähriger ist am Donnerstagvormittag
(16.10.2025) in Siegen-Volnsberg bei einem Unfall verletzt worden.

Der Mann und sein 45-jähriger Arbeitskollege waren gegen 11:20 Uhr mit einem
Entsorgungsfahrzeug auf der Straße Birkenhof unterwegs. Der 37-Jährige befand
sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Trittbrett des Fahrzeugs. Mutmaßlich aufgrund
eines Schlaglochs verlor der Mann den Halt und stürzte zu Boden.

Er kam schwer verletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weitere Bearbeitung des Unfalls
übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
