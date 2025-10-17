37-Jähriger stürzt von Müllfahrzeug

(wS/ots) Siegen 17.10.2025 | Ein 37-Jähriger ist am Donnerstagvormittag

(16.10.2025) in Siegen-Volnsberg bei einem Unfall verletzt worden.

Der Mann und sein 45-jähriger Arbeitskollege waren gegen 11:20 Uhr mit einem

Entsorgungsfahrzeug auf der Straße Birkenhof unterwegs. Der 37-Jährige befand

sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Trittbrett des Fahrzeugs. Mutmaßlich aufgrund

eines Schlaglochs verlor der Mann den Halt und stürzte zu Boden.

Er kam schwer verletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weitere Bearbeitung des Unfalls

übernommen.