39-Jähriger flüchtet nach Unfall – Polizei trifft ihn kurz darauf an

20. Oktober 20258
(wS/ots) Netphen 20.10.2025 | Am Freitagnachmittag (17.10.2025) ist ein 39-Jähriger auf der B62 bei Afholderbach mit seinem Motorrad verunglückt und anschließend geflüchtet.

Der Mann befuhr gegen 15:45 Uhr die Straße von Netphen in Richtung Lützel. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, stürzte und kollidierte mit der Schutzplanke. Daraufhin schnappte er sich sein Motorrad und flüchtete.

Glücklicherweise konnte der 39-Jährige durch einen Polizisten, der privat auf der B62 unterwegs war, verfolgt werden. Zwischen Grund und Hilchenbach hielt der Flüchtige an, sodass eine Streifenwagenbesatzung ihn antreffen konnte.

Das Motorrad war so stark beschädigt, dass die Polizisten dem Mann eine Weiterfahrt untersagten.

Den 39-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen einer Unfallflucht. Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

