Mit großem Paukenschlag: Krombacher feiert die Gewinner der Musikliebe Aktion 2025

(wS/kro) Kreuztal 20.10.2025 | Am vergangenen Sonntag stand die Krombacher Braustube ganz im Zeichen der Musik: Zu der stimmungsvollen Preisverleihung der Aktion „Krombacher Musikliebe“ wurden über 200 Musizierende, die mit ihren Vereinen beim großen Online-Voting besonders viele Stimmen gesammelt hatten, in die Krombacher Erlebniswelt eingeladen. Wer auf welchem Platz gelandet war, das wussten die Teilnehmenden zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Krombacher Gebietsverkaufsleiter Tom Köster, selbst aktiver Musiker im Musikzug Drolshagen, folgte im Kino der Brauerei ein emotionaler Zusammenschnitt der im Rahmen der Aktion eingereichten Videos, der noch einmal ganz deutlich zeigte, wie vielfältig und mitreißend das Vereinsleben in der Region klingt. Dann wurde es spannend und Köster lüftete das Geheimnis um die Platzierungen, begleitet von großem Jubel und viel Applaus. Den ersten Platz und damit 5.000 Euro für die Vereinskasse sicherte sich der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Iseringhausen. Dahinter folgten die Musikfreunde Schreibershof und der Musikverein Frenkhausen e.V., die sich jeweils über 500 Euro Preisgeld freuen durften. Auf Rang vier landete der Musikverein Rinsecke-Oberhundem, der nun einen prall gefüllten Krombacher Kühlschrank für seinen Proberaum erhält. Beim anschließenden Frühschoppen in der Braustube wurde gemeinsam weiter gefeiert – und natürlich musiziert.

Mit der Aktion „Krombacher Musikliebe“ möchte die Krombacher Brauerei Musikvereine in der Region unterstützen, die mit ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft das gesellschaftliche Leben bereichern. „Musikvereine bringen Menschen zusammen, schaffen Gemeinschaft und machen unsere Region lebendig. Genau das wollen wir mit dieser Aktion würdigen“, sagte Tom Köster im Rahmen der Preisverleihung und verriet, dass es im nächsten Jahr weitergehen soll. Insgesamt hatten sich rund 350 Musikvereine aus dem Heimatgebiet der Krombacher Brauerei an der Aktion beteiligt und mit großem Einsatz bei Mitgliedern, Fans und Freunden um Stimmen geworben – ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie lebendig und engagiert die Musikszene in der Region ist.

Michaela Jung (Projektleitung der Aktion Krombacher Musikliebe, links) und Tom Köster (Gebietsverkaufsleiter, rechts) von der Krombacher Brauerei freuen sich gemeinsam mit den Vertretern der siegreichen Vereine über eine erfolgreiche Krombacher Musikliebe Aktion 2025.







